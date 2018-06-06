Маррей не выступит в Хертогенбосе

Энди Маррей сообщил о том, что не выступит на предстоящем травяном турнире в Хертогенбосе (11 – 17 июня):

«Жаль, что я не сыграю в Хертогенбосхе. Я с нетерпением ждал этот турнир, чтобы впервые там сыграть, но я ещё не полностью готов к возвращению. В то же время я по-прежнему нацеливаюсь на участие в Уимблдоне, но я хочу быть готов на 100% к возвращению».

Ранее Маррей сообщал о том, что уже вернулся к тренировкам на корте и готовится к Уимблдону.