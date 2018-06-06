Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Маррей не выступит в Хертогенбосе

Британец по-прежнему не готов вернуться в игру

  • 06.06.2018 10:18
  • 89 просмотров
  • 0 комментариев
Метки
Getty Images. Энди Маррей
© Getty Images. Энди Маррей

Энди Маррей сообщил о том, что не выступит на предстоящем травяном турнире в Хертогенбосе (11 – 17 июня):

«Жаль, что я не сыграю в Хертогенбосхе. Я с нетерпением ждал этот турнир, чтобы впервые там сыграть, но я ещё не полностью готов к возвращению. В то же время я по-прежнему нацеливаюсь на участие в Уимблдоне, но я хочу быть готов на 100% к возвращению».

Ранее Маррей сообщал о том, что уже вернулся к тренировкам на корте и готовится к Уимблдону.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.