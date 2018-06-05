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ЦУРЕНКО: «У меня очень редкая травма, но все хорошо»

Украинская теннисистка Леся Цуренко вскоре вернется на корт

  • 05.06.2018 20:54
  • 872 просмотра
  • 1 комментарий
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ЦУРЕНКО: «У меня очень редкая травма, но все хорошо»

Вчера Цуренко не сумела побороться за четвертьфинал Ролан Гаррос, так как из-за травмы не смогла продолжить матч против Гарбинье Мугурусы.

«МРТ мне назначили очень быстро. И вот, я получила результаты: там небольшой надрыв внутренней мышцы, очень редкая травма. Но это максимум неделя, так что относительно все хорошо», - сказала Цуренко.

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Источник — Большой теннис Украины

(1 голос)

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Комментарии
    Andrii_MKh
    online
    Andrii_MKh, 05.06.2018 22:00
    0
    Леся, надери им зад всем!!!!
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