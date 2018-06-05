ЦУРЕНКО: «У меня очень редкая травма, но все хорошо»

22:27 — vj-slim

Вот зачем? Я ж могу вспомнить Вакса и джек пот его но я не буду этого делать....

22:27 — vj-slim

Вот зачем? Я ж могу вспомнить Вакса и джек пот его но я не буду этого делать....

22:26 — vj-slim

Могу поздравить с удачной продажей Фреда в МЮ. Хотя очень жаль от этого чемпионат станет слабее и...

22:24 — uragan110683

Бог ты мой))) статья о том как Фреда продали в Ман.Юнайтед, а в 1/4 комментариев присутствует сло...