ЦУРЕНКО: «У меня очень редкая травма, но все хорошо»

Вчера Цуренко не сумела побороться за четвертьфинал Ролан Гаррос, так как из-за травмы не смогла продолжить матч против Гарбинье Мугурусы.
«МРТ мне назначили очень быстро. И вот, я получила результаты: там небольшой надрыв внутренней мышцы, очень редкая травма. Но это максимум неделя, так что относительно все хорошо», - сказала Цуренко.
Источник — Большой теннис Украины
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