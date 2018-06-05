Бол. Козлова уступила в первом круге

После вылета с Ролан Гаррос Катерина Козлова заявилась на грунтовый турнир Croatia Bol Open, где получила первый номер посева.
Однако уже в первом раунде украинка сенсационно прекратила борьбу на турнире, уступив канадке Кэрол Чжао.
Первый раунд
Катерина Козлова (Украина, 1) - Кэрол Чжао (Канада) 3:6, 1:6
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.