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Бол. Козлова уступила в первом круге

Украинка не справилась с Кэрол Чжао

  • 05.06.2018 19:29
  • 356 просмотров
  • 1 комментарий
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Getty Images. Катерина Козлова
© Getty Images. Катерина Козлова

После вылета с Ролан Гаррос Катерина Козлова заявилась на грунтовый турнир Croatia Bol Open, где получила первый номер посева.

Однако уже в первом раунде украинка сенсационно прекратила борьбу на турнире, уступив канадке Кэрол Чжао.

Первый раунд

Катерина Козлова (Украина, 1) - Кэрол Чжао (Канада) 3:6, 1:6

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Андрій Ванчак
    online
      Андрій Ванчак, 05.06.2018 20:27
    0
    Вот это Катя "удивила"(((
    Ссылка
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