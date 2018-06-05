Украинский дуэт юниоров успешно стартовал на Ролан Гаррос

В первом раунде юниорского Ролан Гаррос в женском парном разряде Маргарита Белоконь и Виктория Дема встречались с венгерско-словацким дуэтом Адриенн Надь/Ленка Стара.
Белоконь и Дема одержали победу в двух сетах. Во втором раунде украинки сыграют с японским дуэтом Юки Сато/Нахо Сато.
Парный разряд. Первый раунд
Маргарита Белоконь/Виктория Дема (Украина) - Адриенн Надь/Ленка Стара (Венгрия/ Словакия) 7:5, 7:6 (3)
Источник — Sport.ua
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