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Украинский дуэт юниоров успешно стартовал на Ролан Гаррос

Маргарита Белоконь и Виктория Дема вышли во второй круг

  • 05.06.2018 19:19
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btu.org.ua. Маргарита Белоконь и Виктория Дема
© btu.org.ua. Маргарита Белоконь и Виктория Дема

В первом раунде юниорского Ролан Гаррос в женском парном разряде Маргарита Белоконь и Виктория Дема встречались с венгерско-словацким дуэтом Адриенн Надь/Ленка Стара.

Белоконь и Дема одержали победу в двух сетах. Во втором раунде украинки сыграют с японским дуэтом Юки Сато/Нахо Сато.

Парный разряд. Первый раунд

Маргарита Белоконь/Виктория Дема (Украина) - Адриенн Надь/Ленка Стара (Венгрия/ Словакия) 7:5, 7:6 (3)

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Источник — Sport.ua

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