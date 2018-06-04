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Серена УИЛЬЯМС: «Не знаю, буду ли готова к Уимблдону»

Американская теннисистка рассказала о причинах прекращения участия в Ролан Гаррос

  • 04.06.2018 19:25
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Getty images. Серена Уильямс
© Getty images. Серена Уильямс

Сегодня Серена Уильямса должна была провести матч против Марии Шараповой, однако спортсменка приняла решение сняться с Ролан Гаррос.

«К сожалению, у меня проблемы с мышцами. И ситуация только ухудшалась, поэтому выступать я не могу. Сложно играть, если ты физически не готов».

«Когда это началось? Уже по ходу турнира. Почувствовала проблемы в своем последнем матче. Уимблдон? Пока не знаю, нужно будет проконсультироваться с врачами», - сказала Уильямс.

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Источник — Roland Garros

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