Ролан Гаррос. Дель Потро уверенно проходит в четвертый круг

Хуан-Мартин дель Потро (5) пробился в 1/8 финала «Ролан Гаррос», победив испанца Альберта Рамос-Виньоласа (31) со счётом 7:5, 6:4, 6:1.
Поединок продолжался 2 часа 20 минут. Дель Потро выполнил 8 эйсов, допустил 1 двойную ошибку и использовал 6 брейк-пойнтов из 11. На счету Рамос-Виньоласа 8 подач навылет, 4 двойные и 2 реализованных брейк-пойнта из 5.
Ролан Гаррос, третий круг
Альберт Рамос-Виньолас - Хуан-Мартин дель Потро 5:7, 4:6, 1:6
В четвертом круге Дель Потро сыграет с американцем Джоном Иснером.
Ранее Рафаэль Надаль вышел в четвертый круг Ролан Гаррос и превзошел собственный рекорд.
Источник — Sport.ua
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