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Ролан Гаррос. Дель Потро уверенно проходит в четвертый круг

Аргентинец в трех сетах обыграл Альберта Рамос-Виньоласа

  • 02.06.2018 22:27
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Getty Images. Хуан-Мартин дель Потро
© Getty Images. Хуан-Мартин дель Потро
Хуан-Мартин дель Потро (5) пробился в 1/8 финала «Ролан Гаррос», победив испанца Альберта Рамос-Виньоласа (31) со счётом 7:5, 6:4, 6:1. 
 
Поединок продолжался 2 часа 20 минут. Дель Потро выполнил 8 эйсов, допустил 1 двойную ошибку и использовал 6 брейк-пойнтов из 11. На счету Рамос-Виньоласа 8 подач навылет, 4 двойные и 2 реализованных брейк-пойнта из 5. 
 
Ролан Гаррос, третий круг
Альберт Рамос-Виньолас - Хуан-Мартин дель Потро 5:7, 4:6, 1:6
 
В четвертом круге Дель Потро сыграет с американцем Джоном Иснером.
 
Ранее Рафаэль Надаль вышел в четвертый круг Ролан Гаррос и превзошел собственный рекорд.

 

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Источник — Sport.ua

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