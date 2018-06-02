Гарбинье МУГУРУСА: «Могу выиграть любой турнир»

Сегодня в третьем раунде Ролан Гаррос Гарбинье Мугуруса обыграла Саманту Стосур со счетом 6:0, 6:2.

Испанка прокомментировала свою победу:

«Люди считают, что я могу выиграть турнир? Это нормально, ведь я сегодня очень хорошо поработала на корте. Впрочем, я считаю, что могу выиграть любой турнир, в котором участвую.



Матчем со Стосур я полностью довольна. Это было непросто, ведь Саманта побеждала в Париже ранее. Я хорошо сыграла, зная, как играет она, и грамотно подстроившись под её тактику».

В четвертом раунде Мугуруса сыграет с украинкой Лесей Цуренко.