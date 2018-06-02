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Леся ЦУРЕНКО: «С Мугурусой нужно атаковать, цепляться, бороться»

Украинская теннисистка прокомментировала победу в третьем круге Ролан Гаррос

  • 02.06.2018 16:44
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Getty Images. Леся Цуренко
© Getty Images. Леся Цуренко
После победы над Магдаленой Рыбариковой украинка рассказала о своей игре, впечатлениях от Ролан Гаррос и ожиданиях от матча с Гарбинье Мугурусой.
 
«Однозначно, игра Рыбариковой идеальна на траве. На грунте, мне кажется, ее стиль игры чуть менее подходящий. Мой план был довольно простой - плотно вправо, с вращением влево. Хотя на старте она сделала несколько нереальных укороченных с моих мячей слева. И однозначно атаковать, чтобы ей постоянно не хватало времени. Справа она может что-то создать, придавить, побежать слета. Ее удары слева на грунте - это большая разница по сравнению с травой, она не так хорошо режет. Я понимала, что если буду играть плотно, она будет постоянно отскакивать от мяча и давать мне больше времени. 
 
Второй сет был менее ровный, но все-таки я была спокойна и настроена. При 4-5 ей тоже ведь нужно подать, вернуться на 5-5, поэтому я понимала, что она волнуется даже больше, чем я. Это было видно в последнем гейме, когда она допустила несколько быстрых ошибок. И это сразу показало мне, что она не справляется».
 
Цуренко отметила, что раннее поражение в Риме позволило ей пройти качественную подготовку к Ролан Гаррос.
 
«Я была немножко расстроена после Кубка Федерации, Мадрида и Рима, но я также понимала, что главное - это Шлем. После проигрыша на старте в Риме я смогла поехать домой и хорошо подготовиться. Я чувствовала максимальную заботу в этот период, все меня готовили в Киеве. Здесь уже продолжил подготовку Адриано Альбанези. Командная работа надо мной дала результат.
 
Я вообще воодушевлена с первой минуты, как я здесь нахожусь. Мне здесь нравится, переход во вторую неделю и потенциальный матч на одном из главных кортов только прибавляют мне позитива».
 
В своем дебютном четвертом круге на Ролан Гаррос Леся Цуренко сыграет с третьей ракеткой мира и чемпион French Open-2016 Гарбинье Мугурусой.
 
«Настрой на матч с Мугурусой боевой, я знаю, как она играет, она непростая соперница. Мугуруса бьющий игрок, это то, что я люблю. О плане на игру пока особо не думала. На Шлеме я стараюсь этот день и следующий просто отдыхать, а о плане на игру думать ближе к матчу.
 
С Мугурусой должна будет быть более разнообразная подача. Нужно активно играть, цепляться, бороться. Однозначно нужно атаковать, потому что она сама любит это делать, так что нужно будет держаться с ней на уровне. Да, она человек настроения, но не на Больших Шлемах».
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Источник — Большой теннис Украины

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