Леся ЦУРЕНКО: «С Мугурусой нужно атаковать, цепляться, бороться»

После победы над Магдаленой Рыбариковой украинка рассказала о своей игре, впечатлениях от Ролан Гаррос и ожиданиях от матча с Гарбинье Мугурусой.

«Однозначно, игра Рыбариковой идеальна на траве. На грунте, мне кажется, ее стиль игры чуть менее подходящий. Мой план был довольно простой - плотно вправо, с вращением влево. Хотя на старте она сделала несколько нереальных укороченных с моих мячей слева. И однозначно атаковать, чтобы ей постоянно не хватало времени. Справа она может что-то создать, придавить, побежать слета. Ее удары слева на грунте - это большая разница по сравнению с травой, она не так хорошо режет. Я понимала, что если буду играть плотно, она будет постоянно отскакивать от мяча и давать мне больше времени.

Второй сет был менее ровный, но все-таки я была спокойна и настроена. При 4-5 ей тоже ведь нужно подать, вернуться на 5-5, поэтому я понимала, что она волнуется даже больше, чем я. Это было видно в последнем гейме, когда она допустила несколько быстрых ошибок. И это сразу показало мне, что она не справляется».

Цуренко отметила, что раннее поражение в Риме позволило ей пройти качественную подготовку к Ролан Гаррос.

«Я была немножко расстроена после Кубка Федерации, Мадрида и Рима, но я также понимала, что главное - это Шлем. После проигрыша на старте в Риме я смогла поехать домой и хорошо подготовиться. Я чувствовала максимальную заботу в этот период, все меня готовили в Киеве. Здесь уже продолжил подготовку Адриано Альбанези. Командная работа надо мной дала результат.

Я вообще воодушевлена с первой минуты, как я здесь нахожусь. Мне здесь нравится, переход во вторую неделю и потенциальный матч на одном из главных кортов только прибавляют мне позитива».

В своем дебютном четвертом круге на Ролан Гаррос Леся Цуренко сыграет с третьей ракеткой мира и чемпион French Open-2016 Гарбинье Мугурусой.

«Настрой на матч с Мугурусой боевой, я знаю, как она играет, она непростая соперница. Мугуруса бьющий игрок, это то, что я люблю. О плане на игру пока особо не думала. На Шлеме я стараюсь этот день и следующий просто отдыхать, а о плане на игру думать ближе к матчу.

С Мугурусой должна будет быть более разнообразная подача. Нужно активно играть, цепляться, бороться. Однозначно нужно атаковать, потому что она сама любит это делать, так что нужно будет держаться с ней на уровне. Да, она человек настроения, но не на Больших Шлемах».