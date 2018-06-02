Ролан Гаррос. Цуренко впервые в карьере вышла в четвертый круг

Украинская теннисистка Леся Цуренко (№39 WTA) успешно преодолела третий круг Открытого чемпионата Франции. В поединке против словачки Магдалены Рыбариковой (№18 WTA) украинка отдала всего шесть геймов.
Ролан Гаррос. Третий круг Леся Цуренко (Украина) – Магдалена Рыбарикова (Словакия) – 6:2, 6:4
Начался матч в лучших традициях мужского тенниса. Первые три гейма принимающая сторона не смогла выиграть ни одного розыгрыша. Смена декораций случилась на второй подаче Рыбариковой: Леся отлично поборолась, заработала брейкпоинт, не реализовала его, но после этого словачка совершила две двойные ошибки подряд. Такой вот приятный подарок в начале матча. До конца первого сета украинка практически не испытала проблем на своей подаче, кроме одного гейма, который начался с 0:30. Остальные были выиграны вчистую. Еще раз Цуренко удалось зацепиться за подачу Рыбариковой в восьмом гейме, который и принес шестое очко в копилку нашей второй ракетки.
Нужно отметить, что Рыбаркова довольно посредственно провела первый сет, но в этом огромная заслуга Цуренко, которая выиграла 20 розыгрышей подряд (здесь еще и кусочек второй партии), после того, как у нее проходила первая подача.
Во втором сете ситуация на корте немного поменялась, хотя и было заметно, что украинка сегодня играет на порядок лучше. Она первой сделала брейк, но соперница тут же его вернула. При счете 4:3 Цуренко снова реализовывала брейкпоинт, но неожиданно не могла подать на матч, не выиграв ни одного розыгрыша в гейме. К счастью, все вернулось на круги своя уже на подаче Рыбариковой: тройной матчбол и первый выход украинки в 4 круг грунтового мейджора в карьере!
Честно говоря, результат, игра и психологическое состояние Цуренко на Ролан Гаррос-2018 приятно удивляют. Сегодня у нее получалось очень многое, было видно, что игра приносит ей удовольствие.
Перед турниром Леся обещала выйти в четвертьфинал, остался всего один шаг. Ранее Цуренко никогда не играла в матчах 1/4 финала турниров Большого шлема, да и в четвертом круге бывала всего один раз на US Open-2016.
В следующем круге Цуренко встретится с третьей ракеткой мира Гарбинье Мугурусой из Испании.
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Но дальше Мугуруса, и хоть счет очных встреч 1:1, шансов откровенно немного. И тем не менее, мы перед турниром смеялись над заявлением Леси о готовности дойти до 1/4, а оказывается, что остался всего один шаг.
Молодець.
То тобі не цвєтоліна
Что не устраивает уже? Наоборот, как по мне, видна отличная физическая готовность, качественная, сухая масса. Посмотрите для сравнения на ту же Свитолину — вес сбросила, а мышечной массы не видно особо, что и верно отметил Святослав, мощи катастрофически не хватает. По статуре Рыбарикова сегодня, кстати, очень напоминала Свитолину. С такой физической готовностью, как у Рыбариковой, ловить в современном женском теннисе что-то можно разве что на траве.
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