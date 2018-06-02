Ролан Гаррос. Цуренко впервые в карьере вышла в четвертый круг

Украинская теннисистка Леся Цуренко (№39 WTA) успешно преодолела третий круг Открытого чемпионата Франции. В поединке против словачки Магдалены Рыбариковой (№18 WTA) украинка отдала всего шесть геймов.

Ролан Гаррос. Третий круг

Леся Цуренко (Украина) – Магдалена Рыбарикова (Словакия) – 6:2, 6:4

Начался матч в лучших традициях мужского тенниса. Первые три гейма принимающая сторона не смогла выиграть ни одного розыгрыша. Смена декораций случилась на второй подаче Рыбариковой: Леся отлично поборолась, заработала брейкпоинт, не реализовала его, но после этого словачка совершила две двойные ошибки подряд. Такой вот приятный подарок в начале матча. До конца первого сета украинка практически не испытала проблем на своей подаче, кроме одного гейма, который начался с 0:30. Остальные были выиграны вчистую. Еще раз Цуренко удалось зацепиться за подачу Рыбариковой в восьмом гейме, который и принес шестое очко в копилку нашей второй ракетки.

Нужно отметить, что Рыбаркова довольно посредственно провела первый сет, но в этом огромная заслуга Цуренко, которая выиграла 20 розыгрышей подряд (здесь еще и кусочек второй партии), после того, как у нее проходила первая подача.

Во втором сете ситуация на корте немного поменялась, хотя и было заметно, что украинка сегодня играет на порядок лучше. Она первой сделала брейк, но соперница тут же его вернула. При счете 4:3 Цуренко снова реализовывала брейкпоинт, но неожиданно не могла подать на матч, не выиграв ни одного розыгрыша в гейме. К счастью, все вернулось на круги своя уже на подаче Рыбариковой: тройной матчбол и первый выход украинки в 4 круг грунтового мейджора в карьере!

Честно говоря, результат, игра и психологическое состояние Цуренко на Ролан Гаррос-2018 приятно удивляют. Сегодня у нее получалось очень многое, было видно, что игра приносит ей удовольствие.

Перед турниром Леся обещала выйти в четвертьфинал, остался всего один шаг. Ранее Цуренко никогда не играла в матчах 1/4 финала турниров Большого шлема, да и в четвертом круге бывала всего один раз на US Open-2016.

В следующем круге Цуренко встретится с третьей ракеткой мира Гарбинье Мугурусой из Испании.