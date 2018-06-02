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Ролан Гаррос. Цуренко впервые в карьере вышла в четвертый круг

Вторая ракетка Украины в двух сетах разобралась с Магдаленой Рыбариковой из Словакии

  • 02.06.2018 13:13
  • 3123 просмотра
  • 17 комментариев
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Getty Images. Леся Цуренко
© Getty Images. Леся Цуренко

Украинская теннисистка Леся Цуренко (№39 WTA) успешно преодолела третий круг Открытого чемпионата Франции. В поединке против словачки Магдалены Рыбариковой (№18 WTA) украинка отдала всего шесть геймов.

Ролан Гаррос. Третий круг
Леся Цуренко (Украина) – Магдалена Рыбарикова (Словакия) – 6:2, 6:4

Начался матч в лучших традициях мужского тенниса. Первые три гейма принимающая сторона не смогла выиграть ни одного розыгрыша. Смена декораций случилась на второй подаче Рыбариковой: Леся отлично поборолась, заработала брейкпоинт, не реализовала его, но после этого словачка совершила две двойные ошибки подряд. Такой вот приятный подарок в начале матча. До конца первого сета украинка практически не испытала проблем на своей подаче, кроме одного гейма, который начался с 0:30. Остальные были выиграны вчистую. Еще раз Цуренко удалось зацепиться за подачу Рыбариковой в восьмом гейме, который и принес шестое очко в копилку нашей второй ракетки.

Нужно отметить, что Рыбаркова довольно посредственно провела первый сет, но в этом огромная заслуга Цуренко, которая выиграла 20 розыгрышей подряд (здесь еще и кусочек второй партии), после того, как у нее проходила первая подача.
 
Во втором сете ситуация на корте немного поменялась, хотя и было заметно, что украинка сегодня играет на порядок лучше. Она первой сделала брейк, но соперница тут же его вернула. При счете 4:3 Цуренко снова реализовывала брейкпоинт, но неожиданно не могла подать на матч, не выиграв ни одного розыгрыша в гейме. К счастью, все вернулось на круги своя уже на подаче Рыбариковой: тройной матчбол и первый выход украинки в 4 круг грунтового мейджора в карьере!
 
 
Честно говоря, результат, игра и психологическое состояние Цуренко на Ролан Гаррос-2018 приятно удивляют. Сегодня у нее получалось очень многое, было видно, что игра приносит ей удовольствие. 
 
Перед турниром Леся обещала выйти в четвертьфинал, остался всего один шаг. Ранее Цуренко никогда не играла в матчах 1/4 финала турниров Большого шлема, да и в четвертом круге бывала всего один раз на US Open-2016. 
 

В следующем круге Цуренко встретится с третьей ракеткой мира Гарбинье Мугурусой из Испании.

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Источник — Sport.ua

(9 голосов)

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Комментарии
    totake
    online
      totake, 02.06.2018 13:14
    +13
    ой, молодчина якааааа, вітаю
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    Олександр Панасюк
    online
    Олександр Панасюк, 02.06.2018 13:15
    +6
    Молодчинка!!! Хто майбутня суперниця Лесі?
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    limb-ua
    online
      limb-ua, 02.06.2018 13:15
    +5
    Ай да умничка!
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    Олександр Панасюк
    online
    Олександр Панасюк, 02.06.2018 13:17
    +5
    Мугуруса... будемо надіятись!!!
    Ссылка
    an42
    online
      an42, 02.06.2018 13:17
    +5
    Мургуруса следующая. Дай бог пройти!!!
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    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 02.06.2018 13:18
    +9
    Действительно хороший теннис от Леси. И если первый сет Рыбарикова не знала, что делать (100% выигранных мячей с первой подачи Цуренко!), то во втором словачка играла уже неплохо и сделала 2 брейка. Но 3 в ответ, и впервые в карьере Леся в 4-м круге ТБШ!
    Но дальше Мугуруса, и хоть счет очных встреч 1:1, шансов откровенно немного. И тем не менее, мы перед турниром смеялись над заявлением Леси о готовности дойти до 1/4, а оказывается, что остался всего один шаг.
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    dudigo78
    online
      dudigo78, 02.06.2018 13:19
    +15
    всі ми чекали в 1/8 одну українку, але ніхто не чекав саме цю))). Молодець Леся, втерла всім носа і мені в тому числі. якби не завершився матч з Мугурусою, але цей турнір вже можна записати в актив собі
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    futmag61
    online
      futmag61, 02.06.2018 13:19
    -1
    Леську прорвало. Тримаєм кулаки, а може цей Гарос саме її.
    Ссылка
    Вадім Рубік
    online
      Вадім Рубік, 02.06.2018 13:23
    -1
    Право Леся,молодчинка вітання з польської границі
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 02.06.2018 13:26
    +4
    Что касается Мугурусы, шанс заключается в растаскивании ее по задней линии, постоянно переводя мяч по боковым линиям. Гарбинья не любит носиться в защите, и даже не очень сильные удары Леси, если они будут заставлять ее постоянно двигаться, могут принести результат. Но будет это сделать очень тяжело, поскольку разница в мощи теннисисток большая.
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    Володимир Сеньо
    online
      Володимир Сеньо, 02.06.2018 13:52
    +1
    Леська красунька, умнічка, так тримати, а Мугуруса не Остапенко, у неї треба вигравати !!!
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    Mike
    online
      Mike, 02.06.2018 14:01
    -1
    Леся молодець! но! я считаю что сильно похудела, как и Свитолина, у них один физрук? игра шикарна, Удачи!
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    oleg75z
    online
      oleg75z, 02.06.2018 14:09
    0
    Я думаю ніхто з нас не буде проти, якщо другий рік поспіль РГ виграє тенісистка з прізвищем на -енко.
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 02.06.2018 14:18
    0
    oleg75z, 02.06.2018 14:09
    Я думаю ніхто з нас не буде проти, якщо другий рік поспіль РГ виграє тенісистка з прізвищем на -енко.
    Давайте смотреть на вещи объективно. О титуле речь не идет. Если удастся дать бой Мугурусе, будет уже хорошо.
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    Dragon9
    online
      Dragon9, 02.06.2018 14:20
    -2
    Циганка наступна?
    Молодець.
    То тобі не цвєтоліна
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    Oleg Oleschenko
    online
      Oleg Oleschenko, 02.06.2018 14:24
    0
    Леся! Чудова гра в свою гру без невимушених помилок! Хай Щастить!
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    Anton Poplavskiy
    online
      Anton Poplavskiy, 02.06.2018 14:25
    0
    Mike, 02.06.2018 14:01
    Леся молодець! но! я считаю что сильно похудела, как и Свитолина, у них один физрук? игра шикарна, Удачи!

    Что не устраивает уже? Наоборот, как по мне, видна отличная физическая готовность, качественная, сухая масса. Посмотрите для сравнения на ту же Свитолину — вес сбросила, а мышечной массы не видно особо, что и верно отметил Святослав, мощи катастрофически не хватает. По статуре Рыбарикова сегодня, кстати, очень напоминала Свитолину. С такой физической готовностью, как у Рыбариковой, ловить в современном женском теннисе что-то можно разве что на траве.
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