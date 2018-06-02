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Леся Цуренко – Магдалена Рыбарикова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча третьего круга Ролан Гаррос

  • 02.06.2018 10:30
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Getty Images. Леся Цуренко
© Getty Images. Леся Цуренко

Второго июня на Открытом чемпионате Франции по теннису украинка Леся Цуренко проведет поединок третьего круга против 19-го номера посева Магдалены Рыбариковой из Словакии.

Матч будет сыгран первым запуском на 7-м корте. Время начала встречи – 12:00 по Киеву.

Букмекеры отдают предпочтение Магдалене – 1,85, победа Леси оценена коэффициентом 2,1. Ранее теннисистки встречались два раза, побеждала только Рыбарикова (Уимблдон-2017 и турнир ITF в 2007 году).

Напомним, в предыдущем раунде Цуренко обыграла американку Коко Вандевей, Рыбарикова – швейцарку Белинду Бенчич.

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.

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Источник — Sport.ua

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