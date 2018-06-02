Леся Цуренко – Магдалена Рыбарикова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Второго июня на Открытом чемпионате Франции по теннису украинка Леся Цуренко проведет поединок третьего круга против 19-го номера посева Магдалены Рыбариковой из Словакии.
Матч будет сыгран первым запуском на 7-м корте. Время начала встречи – 12:00 по Киеву.
Букмекеры отдают предпочтение Магдалене – 1,85, победа Леси оценена коэффициентом 2,1. Ранее теннисистки встречались два раза, побеждала только Рыбарикова (Уимблдон-2017 и турнир ITF в 2007 году).
Напомним, в предыдущем раунде Цуренко обыграла американку Коко Вандевей, Рыбарикова – швейцарку Белинду Бенчич.
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
Источник — Sport.ua
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