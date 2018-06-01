Петра Квитова – Анетт Контавейт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Свитоліна молодець! Нічого сташного! Сьогодні грала дуже непогано! Не показала свою кращу гру, бо...

19:37 — Andrian Harandzha

Народ - це не біатлон! Вона не грає за державний кошт і не буде слухати думку народу. А тому змін...

19:26 — vscevfitlibt

походу дерпа свитолина скоро уйдет в озхух.сиренка давай ты можешь покажи долбоебам кто и что сто...

19:23 — vscevfitlibt

свитолина ты скатина падло телка с украины.