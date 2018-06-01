Петра Квитова – Анетт Контавейт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Первого июня на Открытом чемпионате Франции по теннису чешская теннисистка Петра Квитова (№8 WTA) проведет поединок третьего круга против эстонки Анетт Контавейт (№33 WTA).
Матч будет сыгран четвертым запуском на корте имени Сюзанн Ленглен. Ориентировочное время начала встречи – 20:15 по Киеву.
Интересующий нас поединок начнется после завершения матча ATP Гаэль Монфис – Давид Гоффен.
Букмекеры верят в победу Петры – 1,4, победа Анетт оценена коэффициентом 3,3. Ранее теннисистки между собой встречались дважды, оба раза в трех сетах побеждала чешка (последний раз в третьем круге недавнего турнира в Мадриде).
Источник — Sport.ua
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