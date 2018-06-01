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Ролан Гаррос. Возняцки легко обыграла Пармантье

Вторая ракетка мира не ощутила сопротивления в третьем круге Открытого чемпионата Франции

  • 01.06.2018 18:29
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Jimmie48 Photography. Каролин Возняцки
© Jimmie48 Photography. Каролин Возняцки
Вторая ракетка мира Каролин Возняцки успешно преодолела третий круг Открытого чемпионата Франции. В поединке против опытной француженки Полин Пармантье (№74 WTA) датчанка выиграла 11 геймов со старта и завершила матч победой в двух сетах.
 
Ролан Гаррос. Третий круг
Каролин Возняцки (Дания) – Полин Пармантье (Франция) – 6:0, 6:3
 
Теннисистки провели на корте 1 час 19 минут. Возняцки совершила 1 двойную ошибку и реализовала 5 брейкпойнтов из 7. На счету Пармантье 2 эйса, 2 двойных ошибки и 1 реализованный брейкпойнт из 5.
 
В четвертом круге Каролин Возняцки встретится с россиянкой Дарьей Касаткиной, которой дважды уступала в текущем сезоне.
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Источник — Sport.ua

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