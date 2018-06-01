Ролан Гаррос. Касаткина в трех сетах переиграла Саккари

Российская теннисистка Дарья Касаткина (№14 WTA) с трудом преодолела третий круг Открытого чемпионата Франции. В трехсетовом поединке ею была повержена греческая теннисистка Мария Саккари (№38 WTA), которая в Риме выбила из борьбы Каролину Плишкову.
Ролан Гаррос. Третий круг
Дарья Касаткина (Россия) – Мария Саккари (Греция) – 6:1, 1:6, 6:3
Теннисистки провели на корте 1 час 39 минут. Касаткина выполнила 1 подачу навылет, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 9 брейкпойнтов из 19. На счету Саккари 1 эйс, 3 двойных ошибки и 7 реализованных брейкпойнта из 9.
Статистика виннеров и невынужденных:
Касаткина – 16/29
Саккари – 23/39
Саккари – 23/39
В следующем круге Касаткина сыграет с победительницей матча Пармантье – Возняцки. Со Свитолиной россиянка может встретиться в полуфинале.
Источник — Sport.ua
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