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Рим. Плишкова вылетела со скандалом

Чешская теннисистка в трех сетах уступила Марии Саккари из Греции

  • 16.05.2018 16:14
  • 1279 просмотров
  • 5 комментария
Метки
Jimmie48 Photography. Каролина Плишкова
© Jimmie48 Photography. Каролина Плишкова

Грандиозным скандалом завершился поединок второго круга на турнире серии Premier 5 в Риме. При счете 5:5 30/30 в третьем сете Плишкова – Саккари судьи засчитали чешской теннисистке аут в моменте, когда мяч попал в корт. Каролина попыталась доказать свою правоту, даже вызвала на корт супервайзера, но все ее попытки не увенчались успехом.

На волне негодования Плишкова проиграла поединок, но это был еще не конец.

Рим. Второй круг
Каролина Плишкова (Чехия) – Мария Саккари (Греция) – 6:3, 3:6, 5:7

Сразу же после того, как Плишкова пожала руку сопернице, она подошла к судейской вышке и разбила об нее ракетку.

Если абстрагироваться от этого дичайшего эпизода, то поражение Плишковой в ближайшем будущем выгодно для Элины Свитолиной. По сетке украинка могла встретиться с чешкой в 1/4 финала (теперь там, скорее всего, будет ждать удобная Кербер), в рейтинге WTA Элина останется выше Плишковой при условии защиты титула в Риме.

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Yury Timoshenko
    online
    Yury Timoshenko, 16.05.2018 16:20
    +3
    судьи редиски,мяч явно был в корте даже линию не касался,такого бесспредела давно не было.
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    Jeck
    online
      Jeck, 16.05.2018 16:20
    0
    несправедливість, жінки , нерви
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    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 16.05.2018 16:31
    +1
    На грунте такие чудеса вообще за гранью понимания. Или и тут придется хоук ай вводить, чтобы обезопасить себя от судейского беспредела?
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    p2012u
    online
    p2012u, 16.05.2018 16:42
    0
    жаль, мне симпатична игра Каролины. Это яркий случай, когда нужно боятся гнева спокойных.
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    yasher
    online
      yasher, 16.05.2018 16:46
    0
    В большом теннисе уже давно практикуют видеоповторы. Так в чём дело?
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