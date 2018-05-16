Рим. Плишкова вылетела со скандалом

Грандиозным скандалом завершился поединок второго круга на турнире серии Premier 5 в Риме. При счете 5:5 30/30 в третьем сете Плишкова – Саккари судьи засчитали чешской теннисистке аут в моменте, когда мяч попал в корт. Каролина попыталась доказать свою правоту, даже вызвала на корт супервайзера, но все ее попытки не увенчались успехом.

На волне негодования Плишкова проиграла поединок, но это был еще не конец.



Рим. Второй круг

Каролина Плишкова (Чехия) – Мария Саккари (Греция) – 6:3, 3:6, 5:7



Сразу же после того, как Плишкова пожала руку сопернице, она подошла к судейской вышке и разбила об нее ракетку.

Если абстрагироваться от этого дичайшего эпизода, то поражение Плишковой в ближайшем будущем выгодно для Элины Свитолиной. По сетке украинка могла встретиться с чешкой в 1/4 финала (теперь там, скорее всего, будет ждать удобная Кербер), в рейтинге WTA Элина останется выше Плишковой при условии защиты титула в Риме.