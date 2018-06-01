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Ролан Гаррос. Надежда Киченок прекратила борьбу в парном разряде

Украинка в паре с Анастасией Родионовой уступила во втором круге

  • 01.06.2018 15:54
  • 173 просмотров
  • 2 комментария
Метки
БТУ
© БТУ

Украинка Надежда Киченок и представительница Австралии Анастасия Родионова проиграли поединок второго раунда парного разряда Ролан Гаррос китайско-белорусскому дуэту Йин-Йин Дуань/Александра Саснович.

Ролан Гаррос. Второй круг парного разряда
Надежда Киченок (Украина) / Анастасия Родионова (Австралия) – Йин-Йин Дуань (Китай) / Александра Саснович (Беларусь)

Отметим, что из украинок в парном разряде продолжает борьбу только Катерина Бондаренко. Второго июня она в паре с Александрой Крунич проведет поединок второго круга.

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Ihor8
    online
      Ihor8, 01.06.2018 16:25
    0
    Счет не надо писать???????
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    Dima Stoyan
    online
      Dima Stoyan, 01.06.2018 16:32
    0
    Ihor8, 01.06.2018 16:25
    Счет не надо писать???????

    а зачем?
    Ссылка
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