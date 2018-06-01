Ролан Гаррос. Надежда Киченок прекратила борьбу в парном разряде

Украинка Надежда Киченок и представительница Австралии Анастасия Родионова проиграли поединок второго раунда парного разряда Ролан Гаррос китайско-белорусскому дуэту Йин-Йин Дуань/Александра Саснович.
Ролан Гаррос. Второй круг парного разряда
Надежда Киченок (Украина) / Анастасия Родионова (Австралия) – Йин-Йин Дуань (Китай) / Александра Саснович (Беларусь)
Отметим, что из украинок в парном разряде продолжает борьбу только Катерина Бондаренко. Второго июня она в паре с Александрой Крунич проведет поединок второго круга.
Источник — Sport.ua
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