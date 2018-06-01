Н. Киченок/Ан. Родионова – Дуань/Саснович. LIVE трансляция

Первого июня украинка Надежда Киченок и представительница Австралии Анастасия Родионова сыграют поединок второго раунда парного разряда Ролан Гаррос. Их соперницами будет китайско-белорусский дуэт Йин-Йин Дуань/Александра Саснович.
Поединок состоитя на корте №9 вторым запуском после парного матча у мужчин. Ориентировочное время начала матча – 13:30 по Киеву.
Источник — Sport.ua
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