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Серена Уильямс – Эшли Барти. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию поединка второго круга Ролан Гаррос

  • 31.05.2018 20:20
  • 965 просмотров
  • 1 комментария
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Getty Images. Серена Уильямс
© Getty Images. Серена Уильямс

31 мая на Открытом чемпионате Франции по теннису экс-первая ракетка мира Серена Уильямс проведет поединок второго круга против Эшли Барти из Австралии (№17 WTA).

Букмекеры отдают предпочтение Эшли – 1,8. На Серену коэффициент равен 2,1. Ранее теннисистки между собой встречались один раз, победила американка.

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    vit-2
    online
      vit-2, 31.05.2018 20:53
    +1
    Поки 5-2 веде австралійка в першому сеті. Шансів Серени не проглядається, але Барті та ще любителька потужно стартувати а потім сипатися. Достатньо згадати її останню гру проти Еліни
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