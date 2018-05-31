Серена Уильямс – Эшли Барти. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

31 мая на Открытом чемпионате Франции по теннису экс-первая ракетка мира Серена Уильямс проведет поединок второго круга против Эшли Барти из Австралии (№17 WTA).
Букмекеры отдают предпочтение Эшли – 1,8. На Серену коэффициент равен 2,1. Ранее теннисистки между собой встречались один раз, победила американка.
Источник — Sport.ua
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