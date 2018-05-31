Надежда Киченок хочет попасть на Итоговый турнир

Надежда Киченок вместе с Анастасией Родионовой сумели отобраться во второй круг Ролан Гаррос. Украинка рассказала о том, какие у нее планы на этот сезон:

«Вроде бы мы обе хорошо очень готовы, но все равно это же турнир Большого Шлема, мы все к нему готовимся, а другие турниры подводят нас к Ролан Гаррос. В начале мы были немного зажаты, по крайней мере я, так я себя чувствовала. Но потом удалось расслабиться. Я начала замечать, что сейчас я уже немного другой игрок, опыт помогает поменять ход матча.

По поводу наших соперниц, то у обеих хорошие руки, особенно у Анастасии Севастовой. Да я и с Мэнди Минеллой играла пару раз. Поэтому мы ожидали тяжелого матча. Есть вопросы после поединка, но больше не по игре, а к ментальному состоянию. Немного я была в ступоре в начале матча, во втором сете уже получилось показать, что я могу, были проблески в игре. Работать всегда есть над чем. Мы поговорим еще с Юлией Бейгельзимер.

Дальше у нас дуэт Дуань Инъин / Александра Саснович. Дуань, я знаю, что хорошо подает, она немного неуклюже выглядит, но лучше не обращать на это внимания. Посмотрим в записи их матч, на сильные и слабые стороны.

С Настей мы продолжим выступления и дальше, конечно же, цель №1 - это Итоговый турнир в Сингапуре. Я считаю, что это не очень здорово переходить от одного партнера к другому, да и я многому учусь у Насти. Мне интересно с ней играть, у меня появился другой взгляд на многие вещи. Например, раньше на мелочи я смотрела так, что не обращала внимания. А с ней я стала более углубленно вдаваться в детали».