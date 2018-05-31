Серена УИЛЬЯМС: «Не думала, что вернуться будет так сложно»

В начале весны Серена Уильямс вернулась в теннис после паузы, связанной с рождением дочери. Американка призналась, что возвращение далось ей очень непросто:

«Я никогда не думала, что это будет просто. Не думала, что это станет сказкой, в которой я рожу ребёнка, выйду замуж и затем вернусь как ни в чём не бывало.

Но признаюсь, я не думала, что мне будет так тяжело. Я готовилась к грунтовому сезону в академии Муратоглу и хотела проводить время с дочерью.

Каждому в жизни нужно находить баланс. Мы не можем делать всё, что захотим. Раньше мне удавалось вернуться к своей лучшей игре, но пока этого не произошло.

Карьера очень много значит для меня и тренировки в академии отличаются от других. Здесь всё построено для тенниса и каждый стремится стать чемпионом. Но я немного злюсь, потому что упорно работаю с ноября, и всё ещё продолжаю трудиться».