Ролан Гаррос. Сестры Уильямс стартовали с победы в парном разряде

Ну Днепра в списке нет...

Вони не загинули і не пропали безвісті. Вірю, що вони не припинили, а призупинили своє існування....

Иш как чмо губатое запело, когда обложили со всех сторон!

19:14 — avaxi

Надеюсь и писать в ветках связанных с ЧМ тоже не будешь. Хоть твоего зомбодятловского срача читат...

19:13 — ass36

Ура хоть одно патриотическое решение за 4 года. Самого главного агресора США там не будет и на эт...

19:10 — Андрей Овчаренко

Что мне нравится в ватных долбодятлах вроде этого бота, так это самокритичность. Все как один пон...