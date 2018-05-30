Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Ролан Гаррос. Сестры Уильямс стартовали с победы в парном разряде

Американки в трех сетах одолели японский дуэт

  • 30.05.2018 18:37
  • 127 просмотров
  • 0 комментария
Метки
Getty Images. Серена и Винус Уильямс
© Getty Images. Серена и Винус Уильямс
Серена и Винус Уильямс (WC) одержали победу в первом круге Открытого чемпионата Франции в парном разряде. В парном разряде сестры обыграли японский дуэт Шуко Аояма/Мию Като (14) со счётом 4:6, 6:4, 6:1. 
 
Матч длился 1 час 56 минут. Американки выполнили 3 подачи навылет, допустили 2 двойные ошибки и реализовали 4 брейк-пойнта из 13. На счету японских теннисисток 4 двойные ошибки и 3 упущенных брейк-пойнта, эйсов у них не было. 
 
Во втором круге сестры Уильямс встретятся с победительницами матча Сара Эррани (Италия)/Кирстен Флипкенс (Бельгия) – Клара Бюрель (Франция)/Диан Парри (Франция, WC). 
 
Напомним, Серена Уильямс также стартовала с победы в одиночном разряде Ролан Гаррос.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(2 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.