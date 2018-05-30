Ролан Гаррос. Бердых в шестой раз проиграл в первом круге

Томаш Бердых снова не сумел преодолеть первый круг Открытого чемпионата Франции. В этот раз чешский спортсмен проиграл французу Жереми Шарди (6:7, 6:7, 6:1, 7:5, 2:6).

Бердых проигрывает на старте Ролан Гаррос чаще, чем на старте других турнирах Большого шлема вместе взятых. Дважды Бердых проигрывал в первом круге Уимблдона, дважды – на Открытом чемпионате США и один раз – на Открытом чемпионате Австралии.

Ролан Гаррос, первый круг

Томаш Бердых (Чехия) - Жереми Шарди (Франция) - 6:7, 6:7, 6:1, 7:5, 2:6

Следующим соперником Шарди будет его соотечественник Пьер-Юг Эрбер.

Следующим соперником Шарди будет его соотечественник Пьер-Юг Эрбер.