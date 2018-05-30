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Ролан Гаррос. Бердых в шестой раз проиграл в первом круге

Чешский теннисист в напряженной встрече уступил Жереми Шарди

  • 30.05.2018 17:55
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Getty Images. Томаш Бердых
© Getty Images. Томаш Бердых
Томаш Бердых снова не сумел преодолеть первый круг Открытого чемпионата Франции. В этот раз чешский спортсмен проиграл французу Жереми Шарди (6:7, 6:7, 6:1, 7:5, 2:6).
 
Бердых проигрывает на старте Ролан Гаррос чаще, чем на старте других турнирах Большого шлема вместе взятых. Дважды Бердых проигрывал в первом круге Уимблдона, дважды – на Открытом чемпионате США и один раз – на Открытом чемпионате Австралии.
 
 
Ролан Гаррос, первый круг
 
Томаш Бердых (Чехия) - Жереми Шарди (Франция) - 6:7, 6:7, 6:1, 7:5, 2:6
 
Следующим соперником Шарди будет его соотечественник Пьер-Юг Эрбер.
 
Напомним, Новак Джокович вышел в третий круг Ролан Гаррос.

Следующим соперником Шарди будет его соотечественник Пьер-Юг Эрбер.

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Источник — Sport.ua

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