Бердых задумался о возможности завершения карьеры

Чешский теннисист Томаш Бердых, финалист Уимблдона 2010, признался, что проблемы с бедром заставляют его задуматься о завершении карьеры.



По сообщениям чешской прессы, Бердых продолжает испытывать трудности из-за травмы бедра последние полгода. Томаш отметил, что бывают дни, когда он чувствует себя лучше, а бывает – хуже, но нет таких дней, когда бы он чувствовал себя хорошо. Бывшая четвертая ракетка мира может обдумать свои дальнейшие карьерные планы по итогам выступления в Лондоне.

2 июля Томаш Бердых проведет поединок первого круга на Уимблдоне против Тэйлора Фритца, чемпиона турнира в Истборне на прошлой неделе.

За свою карьеру 33-летний чех выиграл 13 титулов, в прошлом году он был четвертьфиналистом в Австралии, а два года назад - полуфиналистом Уимблдона. В текущем сезоне Томаш провел лишь 20 матчей, из которых выиграл 12. Его последний турнир в этом году - Мастерс в Индиан-Уэллс.