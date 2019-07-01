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Бердых задумался о возможности завершения карьеры

Чешский теннисист испытывает трудности из-за травмы бедра последние полгода

  • 01.07.2019 17:51
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Бердых задумался о возможности завершения карьеры
© Instagram. Томаш Бердых
Чешский теннисист Томаш Бердых, финалист Уимблдона 2010, признался, что проблемы с бедром заставляют его задуматься о завершении карьеры.

По сообщениям чешской прессы, Бердых продолжает испытывать трудности из-за травмы бедра последние полгода. Томаш отметил, что бывают дни, когда он чувствует себя лучше, а бывает – хуже, но нет таких дней, когда бы он чувствовал себя хорошо. Бывшая четвертая ракетка мира может обдумать свои дальнейшие карьерные планы по итогам выступления в Лондоне. 
 
2 июля Томаш Бердых проведет поединок первого круга на Уимблдоне против Тэйлора Фритца, чемпиона турнира в Истборне на прошлой неделе. 
 
За свою карьеру 33-летний чех выиграл 13 титулов, в прошлом году он был четвертьфиналистом в Австралии, а два года назад - полуфиналистом Уимблдона. В текущем сезоне Томаш провел лишь 20 матчей, из которых выиграл 12. Его последний турнир в этом году - Мастерс в Индиан-Уэллс.
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Источник — Большой теннис Украины

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