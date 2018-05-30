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Ролан Гаррос. Мэдисон Киз успешно преодолела второй раунд

Американке остался всего один матч до встречи со Свитолиной

  • 30.05.2018 17:01
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Getty Images. Мэдисон Киз
© Getty Images. Мэдисон Киз
Потенциальная соперница Элины Свитолиной по четвертому кругу Открытого чемпионата Франции американка Мэдисон Киз вышла в третий раунд турнира. В матче второго круга она в 2 сетах обыграла соотечественницу Каролин Долхайд.
 
Ролан Гаррос. Второй круг
Мэдисон Киз (США) – Каролин Долхайд (США) – 6:4, 6:1
 
Теннисистки провели на корте 1 час 11 минут. Киз выполнила 4 подачи навылет, совершила 3 двойных ошибки и реализовала 5 брейкпойнтов из 9. На счету Долхайд 1 эйс, 3 двойных ошибки и 1 реализованный брейкпойнт из 5.
 
В третьем круге Мэдисон Киз встретится 21-м номером посева Наоми Осакой их Японии. Добавим, что сама американка посеяна под 13-м номером.
 
Напомним, в первом круге Киз обыграла Сачию Викери.
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Источник — Sport.ua

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