Ролан Гаррос. Мэдисон Киз успешно преодолела второй раунд

Потенциальная соперница Элины Свитолиной по четвертому кругу Открытого чемпионата Франции американка Мэдисон Киз вышла в третий раунд турнира. В матче второго круга она в 2 сетах обыграла соотечественницу Каролин Долхайд.

Ролан Гаррос. Второй круг

Мэдисон Киз (США) – Каролин Долхайд (США) – 6:4, 6:1

Теннисистки провели на корте 1 час 11 минут. Киз выполнила 4 подачи навылет, совершила 3 двойных ошибки и реализовала 5 брейкпойнтов из 9. На счету Долхайд 1 эйс, 3 двойных ошибки и 1 реализованный брейкпойнт из 5.

В третьем круге Мэдисон Киз встретится 21-м номером посева Наоми Осакой их Японии. Добавим, что сама американка посеяна под 13-м номером.