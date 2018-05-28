Ролан Гаррос. Мэдисон Киз вышла во второй круг

Потенциальная соперница Элины Свитолиной по четвертому кругу Открытого чемпионата Франции американка Мэдисон Киз без особых проблем вышла во второй раунд турнира. В стартовом матче она в 2 сетах обыграла соотечественницу Сачию Викери.
Ролан Гаррос. Первый круг
Мэдисон Киз (США) – Сачия Викери (США) – 6:3, 6:3
Теннисистки провели на корте всего 59 минут. Киз выполнила 1 подачу навылет и реализовала 6 брейкпойнтов из 7. На счету Викери 1 эйс, 2 двойных ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 7.
Во втором круге Мэдисон Киз встретится с еще одной американкой Каролин Долхайд, которая в первом круге обыграла Викторию Голубич из Швейцарии.
Напомним, Свитолина проиграла Киз в матче 1/8 финала на US Open-2017.
Источник — Sport.ua
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