Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Ролан Гаррос. Мэдисон Киз вышла во второй круг

Американка может стать соперницей Элины Свитолиной в 1/8 финала

  • 28.05.2018 15:59
  • 197 просмотров
  • 0 комментария
Метки
Getty Images. Мэдисон Киз
© Getty Images. Мэдисон Киз
Потенциальная соперница Элины Свитолиной по четвертому кругу Открытого чемпионата Франции американка Мэдисон Киз без особых проблем вышла во второй раунд турнира. В стартовом матче она в 2 сетах обыграла соотечественницу Сачию Викери.
 
Ролан Гаррос. Первый круг
Мэдисон Киз (США) – Сачия Викери (США) – 6:3, 6:3
 
Теннисистки провели на корте всего 59 минут. Киз выполнила 1 подачу навылет и реализовала 6 брейкпойнтов из 7. На счету Викери  1 эйс, 2 двойных ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 7.
 
Во втором круге Мэдисон Киз встретится с еще одной американкой Каролин Долхайд, которая в первом круге обыграла Викторию Голубич из Швейцарии.
 
 
 
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.