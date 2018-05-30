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АЗАРЕНКО: Нужно защищать не только Уильямс, но и других матерей

Белоруска требует равноправия для всех теннисисток-матерей

  • 30.05.2018 16:17
  • 507 просмотров
  • 1 комментария
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АЗАРЕНКО: Нужно защищать не только Уильямс, но и других матерей
Белорусская теннисистка Виктория Азаренко прокомментировала решение организаторов «Ролан Гаррос» не давать сеяный номер американке Серене Уильямс, пропустившей около года из-за рождения дочери. Азаренко напомнила, что и сама оказывалась в аналогичной ситуации, но тогда случай не вызвал такого же резонанса.
 
«Мы говорим об одной из теннисисток, которой не дали сеяный номер. Но если мы будем говорить о правилах, то они должны быть одинаковыми для всех. Этот вопрос не обсуждался в прошлом году, когда я сама вернулась в теннис, и мне не дали сеяного номера на Уимблдоне.
 
Оргкомитет Уимблдона мог это сделать. И в этом году они дадут сеяный номер Серене. Если мы говорим о правилах, они должны быть одинаковыми. Что касается вопроса правил для беременных теннисисток, то он поднимался уже довольно давно. Сейчас я вхожу в совет игроков WTA, мы намереваемся обсуждать данную тему.
 
Я считаю, что журналистам стоит немного успокоиться. Неправда, когда говорят, что данным вопросом никто не занимается. Люди просто раскручивают эту тему».
 
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Источник — Чемпионат

(3 голос)

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Комментарии
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 30.05.2018 16:40
    +3
    Яжематери добрались и до тенниса. Равноправия заслуживают все игроки, а не только матери. Я понимаю, если бы еще речь шла о замороженном рейтинге, позволяющем после долгой травмы заявляться на турнир, находясь хоть в десятой сотне. Беременность можно к этому приравнять. Но посев тут к чему? Он производится для того, чтобы сильнейшие на данный момент встречались между собой в максимально поздних раундах. Ключевое словосочетание "на данный момент", а не на прошлый год. Пузом выбивать себе посев - это уже совсем из ряда вон.
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