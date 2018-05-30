АЗАРЕНКО: Нужно защищать не только Уильямс, но и других матерей

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко прокомментировала решение организаторов «Ролан Гаррос» не давать сеяный номер американке Серене Уильямс, пропустившей около года из-за рождения дочери. Азаренко напомнила, что и сама оказывалась в аналогичной ситуации, но тогда случай не вызвал такого же резонанса.

«Мы говорим об одной из теннисисток, которой не дали сеяный номер. Но если мы будем говорить о правилах, то они должны быть одинаковыми для всех. Этот вопрос не обсуждался в прошлом году, когда я сама вернулась в теннис, и мне не дали сеяного номера на Уимблдоне.

Оргкомитет Уимблдона мог это сделать. И в этом году они дадут сеяный номер Серене. Если мы говорим о правилах, они должны быть одинаковыми. Что касается вопроса правил для беременных теннисисток, то он поднимался уже довольно давно. Сейчас я вхожу в совет игроков WTA, мы намереваемся обсуждать данную тему.

Я считаю, что журналистам стоит немного успокоиться. Неправда, когда говорят, что данным вопросом никто не занимается. Люди просто раскручивают эту тему».