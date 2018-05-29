АЗАРЕНКО: «От меня сложно ждать стабильной игры»

Вчера в первом раунде Ролан Гаррос Виктория Азаренко уступила Катерине Синяковой из Чехии и прекратила борьбу на турнире.
Белоруска понимает, что еще далека от своей лучшей формы:
«Сейчас от меня сложно ожидать стабильной игры на высоком уровне. Я давно не выступала и не могла подготовиться так, как хотелось бы.
Я понимаю, что в моей игре будут взлеты и падения, и нужно с этим справиться. Я работала над этим, но сегодня не нашла верных решений. Нужно продолжать двигаться дальше.
Мне будет нелегко. Нужно вернуться к тренировкам и понять, почему я не могу в матчах делать правильные вещи, которые выполняю в процессе подготовки. Нужно понять, как совершить этот переход».
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А, если в семье все ещ проблемы - тогда тяжело сосредоточиться
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