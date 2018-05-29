Серена Уильямс – Кристина Плишкова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

29 мая на Открытом чемпионате Франции по теннису экс-первая ракетка мира Серена Уильямс проведет стартовый поединок против Кристины Плишковой из Чехии (№70 WTA).
Букмекеры отдают предпочтение Серене – 1,5. На Кристину коэффициент равен 2,8. Ранее теннисистки между собой не встречались.
Источник — Sport.ua
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