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Леся ЦУРЕНКО: «После 0-2 во втором сете нашла свою игру»

Украинская теннисистка рассказала о матче первого круга Ролан Гаррос

  • 29.05.2018 09:46
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Getty Images. Леся Цуренко
© Getty Images. Леся Цуренко
Украинская теннисистка Леся Цуренко прокомментировала выход во второй круг Открытого чемпионата Франции.
 
«Скажем так, я искала свое состояние, оно было где-то далеко. То, что вы увидели после счета 0-2 во втором сете, - это и было оно. Я заиграла так, что мне даже не хотелось и гейм ей отдавать. Не знаю, что там щелкнуло, жаль, что я пару геймов подряд проиграла в конце. Мне казалось, что самый последний мяч очень сложно сделать. А потом и стал более вязким корт из-за дождя, наверное ей это было на руку.
 
Жаловалась на струны? Не знаю, может быть, потому что ракетки полежали целый день, даже звук был другой, чем на тренировках. Свежие ракетки, которые принесли, они были совершенно другими для меня по ощущениям. Не знаю, возможно, это просто сказалось мое нервное состояние. 
 
Я не очень люблю грунт? Я бы сказала, что сегодня у меня много чего получалось по-грунтовому. Коко Вандевей (соперница по второму кругу) хорошо подает, у нее мощная игра и форхенд. Они абсолютно разные с Фёгеле, нужно больше обрабатывать ее удары», – сказала Цуренко.
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Источник — Большой теннис Украины

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