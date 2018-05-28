Ролан Гаррос. Квитова избежала поражения в первом круге

Чешская теннисистка Петра Квитова с большими трудностями стартовала на Открытом чемпионате Франции. В матче первого круга экс-вторая ракетка мира отдала первый сет Веронике Сепеде из Парагвая, но все же одержала победу.

Ролан Гаррос. Первый круг

Петра Квитова (Чехия) – Вероника Сепеде (Парагвай) – 3:6, 6:1, 7:5

Теннисистки провели на корте 2 часа 9 минут. После проигранной первой партии Квитова взяла убедительный реванш во второй. Третий сет обе спортсменки играли очень осторожно, Сепеде даже вела 5:4 (15:0), но опытная чешка все-же вырвала победу.

Во втором круге Петре предстоит испытание в виде испанки Лары Арруабаррены.

Напомним, Квитова в полуфинале может встретиться с Элиной Свитолиной

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