Ролан Гаррос. Квитова избежала поражения в первом круге

Чешская теннисистка Петра Квитова с большими трудностями стартовала на Открытом чемпионате Франции. В матче первого круга экс-вторая ракетка мира отдала первый сет Веронике Сепеде из Парагвая, но все же одержала победу.
Ролан Гаррос. Первый круг
Петра Квитова (Чехия) – Вероника Сепеде (Парагвай) – 3:6, 6:1, 7:5
Теннисистки провели на корте 2 часа 9 минут. После проигранной первой партии Квитова взяла убедительный реванш во второй. Третий сет обе спортсменки играли очень осторожно, Сепеде даже вела 5:4 (15:0), но опытная чешка все-же вырвала победу.
Во втором круге Петре предстоит испытание в виде испанки Лары Арруабаррены.
Напомним, Квитова в полуфинале может встретиться с Элиной Свитолиной
Источник — Sport.ua
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