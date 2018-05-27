Ролан Гаррос. Цуренко и Бондаренко стартуют в понедельник

28 мая на Открытом чемпионате Франции по теннису продолжатся поединки первого раунда.

Украину во второй игровой день представят Леся Цуренко и Катерина Бондаренко.

Вторая ракетка Украины проведет поединок против швейцарки Штефани Фёгеле третьм запуском на 14 корте. Бондаренко сыграет матч против хорватки Донны Векич четвертым запуском на 12 корте.

Ниже можно увидеть расписание матчей на центральных кортах.

Поединки на всех кортах стартуют в 12:00 по Киеву.