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Ролан Гаррос. Цуренко и Бондаренко стартуют в понедельник

28 мая на кортах Парижа Украина будет представлена двумя теннисистками

  • 27.05.2018 18:15
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rolandgarros.com
© rolandgarros.com

28 мая на Открытом чемпионате Франции по теннису продолжатся поединки первого раунда. 

Украину во второй игровой день представят Леся Цуренко и Катерина Бондаренко.
 
Вторая ракетка Украины проведет поединок против швейцарки Штефани Фёгеле третьм запуском на 14 корте. Бондаренко сыграет матч против хорватки Донны Векич четвертым запуском на 12 корте.
 
Ниже можно увидеть расписание матчей на центральных кортах.
 
Поединки на всех кортах стартуют в 12:00 по Киеву.
 
Напомним, сегодня во второй круг вышла Элина Свитолина.
 
 
Полное расписание здесь.
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Источник — Sport.ua

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