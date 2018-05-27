Кирьос снялся с Ролан Гаррос

В преддверии своего старта на Ролан Гаррос-2018 Ник Кирьос на своей странице в Твиттере объявил о том, что снимается с турнира:

«К сожалению, я вынужден отказаться от участия в Ролан Гаррос. Я проконсультировался с врачами, и мы решили, что слишком рискованно для моего локтя играть длинные сеты, особенно с учетом того, что я не играл два месяца в одиночном разряде.

Я много работал, чтобы восстановиться, поэтому расстроен. Но не могу и не буду рисковать. При этом хорошо, что уже не ощущаю боли и могу наслаждаться тренировками.

Надеюсь вернуться на корт на турнире в Штутгарте. Прошу прощения перед фанатами, которые покупали билеты, чтобы посмотреть на меня. Благодарен им за поддержку».