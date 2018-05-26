Страсбург. Павлюченкова вырвала победу у Цибулковой

Россиянка Анастасия Павлюченкова вырвала победу у словачки Доминики Цибулковой в финале турнира категории International в Страсбурге (Франция) в трех партиях — 6:7 (5:7), 7:6 (7:3), 7:6 (8:6).
При счете 4:5 в третьей партии у Доминики был двойной матчбол, а в следующем гейме Анастасия упустила три брейк-пойнта.
Поединок продолжался 3 часа 38 минут. Павлюченкова выполнила 13 эйсов, допустила 5 двойных ошибок и использовала 5 брейк-пойнтов из 16. На счету Цибулковой 6 подач навылет, 5 двойных и 5 реализованных брейк-пойнтов из 12.
Для россиянки это 12-й титул в карьере и первый в сезоне.
Напомним, что на турнире в Нюрнберге победу праздновала Йоханна Ларссон.
Источник — Sport.ua
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