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Нюрнберг. Ларссон выиграла турнир

Для шведки это второй титул в карьере

  • 26.05.2018 18:37
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Нюрнберг. Ларссон выиграла турнир
Шведка Юханна Ларссон в финале турнира в Нюрнберге победила американку Элисон Риске со счетом 7:6 (7:4), 6:4.
 
Продолжительность поединка составила 1 час 46 минут. 29-летняя уроженка Бодена, занимающая 97-е место в рейтинге WТА, исполнила 2 эйса, допустила 3 двойные ошибки, реализовала 4 брейк-пойнта из 8 и проиграла 3 гейма на своей подаче.
 
Ларссон завоевала второй титул в карьере на соревнованиях WТА в одиночном разряде. Этот успех позволит ей подняться на 59-ю позицию в рейтинге.
 
Нюрнберг, Германия 20 – 26 мая 2018 
 
Призовой фонд – 250 000 долларов, Открытые корты, грунт
 
Юханна Ларссон (Швеция) – Элисон Риск (США)  7:6, 6:4
 
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Источник — Sport.ua

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