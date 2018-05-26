Нюрнберг. Ларссон выиграла турнир

Шведка Юханна Ларссон в финале турнира в Нюрнберге победила американку Элисон Риске со счетом 7:6 (7:4), 6:4.
Продолжительность поединка составила 1 час 46 минут. 29-летняя уроженка Бодена, занимающая 97-е место в рейтинге WТА, исполнила 2 эйса, допустила 3 двойные ошибки, реализовала 4 брейк-пойнта из 8 и проиграла 3 гейма на своей подаче.
Ларссон завоевала второй титул в карьере на соревнованиях WТА в одиночном разряде. Этот успех позволит ей подняться на 59-ю позицию в рейтинге.
Нюрнберг, Германия 20 – 26 мая 2018
Призовой фонд – 250 000 долларов, Открытые корты, грунт
Юханна Ларссон (Швеция) – Элисон Риск (США) 7:6, 6:4
Напомним, что Серена Уильямс пророчила Ларссон большое будущее.
Источник — Sport.ua
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