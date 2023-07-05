Бывшая вторая ракетка. Определена соперница Костюк во 2-м раунде Уимблдона

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 36) узнала соперницу в 1/32 финала Уимблдона-2023.

Во 2-м раунде травяного мейджора украинка сыграет против представительницы Испании Паулы Бадосы (WTA 35). На старте соревнований испанка в двух сетах обыграла Элисон Риск (WTA 141).

Уимблдон-2023. 1/32 финала

Элисон Риск (США) – Паула Бадоса (Испания) – 3:6, 3:6

Марта и Паула играли между собой 3 раза. Все поединки выиграла Бадоса, в том числе и матч 3-го раунда на турнире WTA 1000 в Риме в 2023 году.

Бадоса является экс-второй ракеткой мира. На ее счету 3 трофея на уровне WTA. В 2021 и 2022 году она дошла до 4-го раунда Уимблдона.

В 1/64 финала Уимблдона Костюк обыграла Марию Саккари.