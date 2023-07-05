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  4. Бывшая вторая ракетка. Определена соперница Костюк во 2-м раунде Уимблдона
Уимблдон
05 июля 2023, 20:55 | Обновлено 05 июля 2023, 21:22
2775
14

Бывшая вторая ракетка. Определена соперница Костюк во 2-м раунде Уимблдона

Марта встретится с Паулой Бадосой в 1/32 финала травяного мейджора

05 июля 2023, 20:55 | Обновлено 05 июля 2023, 21:22
2775
14
Бывшая вторая ракетка. Определена соперница Костюк во 2-м раунде Уимблдона
Getty Images/Global Images Ukraine. Паула Бадоса

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 36) узнала соперницу в 1/32 финала Уимблдона-2023.

Во 2-м раунде травяного мейджора украинка сыграет против представительницы Испании Паулы Бадосы (WTA 35). На старте соревнований испанка в двух сетах обыграла Элисон Риск (WTA 141).

Уимблдон-2023. 1/32 финала

Элисон Риск (США) – Паула Бадоса (Испания) – 3:6, 3:6

Марта и Паула играли между собой 3 раза. Все поединки выиграла Бадоса, в том числе и матч 3-го раунда на турнире WTA 1000 в Риме в 2023 году.

Бадоса является экс-второй ракеткой мира. На ее счету 3 трофея на уровне WTA. В 2021 и 2022 году она дошла до 4-го раунда Уимблдона.

В 1/64 финала Уимблдона Костюк обыграла Марию Саккари.

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Марта Костюк Паула Бадоса Уимблдон-2023 Элисон Риск
Источник Sport.ua
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Комментарии 14
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ptolemeus
Я думав, що проти Саккарі немає шансів. Так що може бути все що завгодно - це жіночий теніс... А раптом перемога над Саккарі навпаки дасть їй імпульс? 
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+5
Kapitan Vrungel
Буде дуже рівний і дуже впертий матч  - все вирішить характер і фізичний стан. Але, звісно ж, чекаємо на прогноз від самозваного "експерта" матусевича 
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+5
Умник
Это ж Циципас с ней встречается?
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+2
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Elis
Головне, щоб після сьогоднішньої перемоги не перегоріла і правильно налаштувалась. 
Суперниці в Марти на цьому турнірі - випробування вогнем. 
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0
Александр Науменко
Дуже принципова гра для Марти. Час показати свою амбіциозність, а то вже зачекалися.
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0
Игорь Городищев
Сподіваюсь, що Ципа її забадосить ..))
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0
Stanislav Matusevych
Бадоса непогано виглядала і буде фавориткою проти Марти. Важко сподіватися на другий апсет поспіль, але раптом прорве?
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0
Sashamar
Дива не сталося - колишня, з Ріск воно б набагато простіше було. 
В майбутній кориді Марта навряд чи приборкає нерви, тобто буде аж ніяк не матадором.
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0
Raien
Особиста статистика не дуже. Хто шарить: є шанси?
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0
Показать Скрыть 1 ответ
8number
Так шо Марто можеш відмічати сьогодні 😀
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0
Fdail
Бадоса й другою ракеткою також була
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0
Kapitan Vrungel
Жєсть 
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-1
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