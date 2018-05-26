Франческа СКЬЯВОНЕ: «Нужно меньше пить, иначе стану алкоголиком»

Итальянка Франческа Скьявоне поделилась впечатлениями от победы в квалификации Открытого чемпионата Франции, который она выиграла в 2011 году. В финале отборочных соревнований 2018 года она разгромила россиянку Евгению Родину — 6:0, 6:1.

«Мы обязательно откроем бутылочку вина с моей командой. Я начала пить слишком много Бордо. Мне нужно прекратить, а то я стану алкоголиком. Тело нуждается в отдыхе, но в целом все отлично. Это настоящий подарок для меня», — приводит слова Скьявоне официальный сайт турнира

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