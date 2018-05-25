Сестры Уильямс проведут выставочный матч

Турниры Челленджер это как первая лига в Украине только ещё хуже. Каждый 1.3 матч в этих турнирах...

04:01 — Богдан Плисюк

Тебе Путин везде мерещится? Кроме него в Украине есть и другие "силы" которым выгодно ...

03:12 — tramp2017

oscarneon, 25.05.2018 02:29]По любому это спланировано. В масках, бутылок набрали. Я не думаю что...

02:52 — BekXan

Провокация и сразу журналисты и сразу ужас в Киеве.Парашка в действии со своими провокациями и пр...

02:47 — Anatolii Savchenko

англійські фанати тихо сиділи в ресторані та вечеряли??? які вони ніжні та слухняні ці англійські...