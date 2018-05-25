Сестры Уильямс проведут выставочный матч

23-кратная победительница турниров «Большого шлема» Серена Уильямс примет участие в выставочном турнире в Гринбрире (США), который состоится 15 и 16 сентября.
Помимо Серены, на соревнования приедет ее сестра Винус, а также киприот Маркос Багдатис и южноафриканец Кевин Андерсон. 15 сентября Серена и Винус выявят победителя в личном поединке, а затем на корт выйдут мужчины. На следующий день запланирован матч в миксте.
Не так давно Серена Уильямс, по версии американского канала ESPN, была выбрана самой популярной спортсменкой в мире.
Источник — Tennis World USA
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