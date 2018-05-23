Серена Уильямс - самая популярная спортсменка в мире

для этого нужны как минимум телесные повреждения))

С другой стороны, Эмери в Вест Хэм не пошел бы и за 11, а Пелегрини в Арсенал не пригласили бы, д...

19:34 — Віктор

ничего не решал 4ый матч, когда было 2:1, в последнем туре. Ну а три ранее игры шахтер так и не в...

19:30 — Иван Верещагин

В ничего не решающих матчах да... но как только нужно победить, так и побеждает...

19:29 — ZAKARPATFAN (Ужгород)

Так Ферейра и забил в личных встречах ДК и Шахты 5 голов за последних два сезона.