Серена Уильямс - самая популярная спортсменка в мире

Полное доминирование теннисисток в списке 25-ти самых популярных спортсменок мира по версии американского канала ESPN.
Топ возглавила американская теннисистка Серена Уильямс, на втором месте - Мария Шарапова, третья - Винус Уильямс. Также среди теннисисток в списке Каролин Возняцки, первая ракетка мира Симона Халеп, Гарбинье Мугуруса, Анжелик Кербер, Агнешка Радваньска,
Топ-25 популярных спортсменок мира по версии ESPN
1. Серена Уильямс (США, теннис)
2. Мария Шарапова (Россия, теннис)
3. Винус Уильямс (США, теннис)
4. Саина Нехвал (Индия, бадминтон)
5. Каролин Возняцки (Дания, теннис)
6. Симона Халеп (Румыния, теннис)
7. Алекс Морган (США, футбол)
8. Фу Юаньхуэй (Китай, плавание)
9. Линдси Вонн (США, горные лыжи)
10. Мишель Вай (США, гольф)…
Среди мужчин Криштиану Роналду - самый популярный спортсмен мира.
Напомним, Серена Уильямс не будет сеяной на Ролан Гаррос.
Источник — ESPN
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