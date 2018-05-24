РОЛАН ГАРРОС. Онлайн-трансляция жеребьевки турнира

Жеребьевка второго в сезоне турнира «Большого шлема» – Открытого чемпионата Франции – стартует в 20:00 по Киеву.
Она будет транслироваться на страницах турнира на ютьюбе и в фейсбуке, а также в фейсбуке Федерации тенниса Франции.
В этом году жеребьевку проведут трехкратные чемпионы мира в танцах на льду Гийом Сизерон (женская сетка) и Габриэла Пападакис (мужская).
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Источник — Sport.ua
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