Страсбург. Надежда Киченок сыграет в финале парного разряда

Украинка Надежда Киченок и представительница Австралии Анастасия Родионова одержали победу в 1/2 финала турнира серии WTA International во Франции.

Старсбург. Полуфинал парного разряда

Надежда Киченок (Украина) / Анастасия Родионова (Австралия) – Латиша Чжань (Тайвань) / Луксика Кумхум (Таиланд) – 6:2, 7:5

Напомним, предыдущий раз украинка играла в финале турнира WTA в апреле прошлого года, когда Надежда вместе с Далилой Якупович из Словении выиграли титул на турнире в Стамбуле.

В финале Страсбурга Киченок и Родионова сразятся с победительницами матча Бузарнеску / Олару – Нолл / Смит.