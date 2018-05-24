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Страсбург. Надежда Киченок сыграет в финале парного разряда

Украинская теннисистка будет бороться за первый титул WTA в сезоне

  • 24.05.2018 17:52
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Getty Images. Надежда Киченок
© Getty Images. Надежда Киченок
Украинка Надежда Киченок и представительница Австралии Анастасия Родионова одержали победу в 1/2 финала турнира серии WTA International во Франции. 
 
Старсбург. Полуфинал парного разряда
Надежда Киченок (Украина) / Анастасия Родионова (Австралия) – Латиша Чжань (Тайвань) / Луксика Кумхум (Таиланд) – 6:2, 7:5
 
Напомним, предыдущий раз украинка играла в финале турнира WTA в апреле прошлого года, когда Надежда вместе с Далилой Якупович из Словении выиграли титул на турнире в Стамбуле.
 
В финале Страсбурга Киченок и Родионова сразятся с победительницами матча Бузарнеску / Олару – Нолл / Смит.
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Источник — Sport.ua

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