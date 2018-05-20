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Козлова и Бондаренко сыграют в основной сетке турнира в Нюрнберге

Украинские теннисистки узнали соперниц по первому кругу

  • 20.05.2018 12:46
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Jimmie48 Photography. Катерина Козлова
© Jimmie48 Photography. Катерина Козлова

Украинккие теннисистки Катерина Козлова и Катерина Бондаренко выступят на грунтовом турнире 4 категории в немецком Нюрнберге.

Третья ракетка Украины Катерина Козлова (№66 WTA) в рвом матче за последних два с половиной месяце сыграет против теннисистки из Парагвая Вероники Сепеде-Ройг (№88). В 2014 году теннисистки встречались в первом круге 50-тысячника ITF в Сен-Годенсе, в котором сильнее оказалась украинка.

Катерина Бондаренко (№81 WTA) участие на турнире в Нюрнберге начнёт матчем с британкой Хизер Уотсон (№83). Украинка ранее дважды обыгрывала представительницу Великобритании: в 2015 году в квалификации «Премьера» в Пекине и в следующем сезоне на старте грунтового турнира в Страсбурге.

Соревнования под названием «Nürnberger Versicherungscup» пройдут с 21 по 27 мая.

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Источник — Большой теннис Украины

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