Дель Потро может пропустить Ролан Гаррос

До старта Ролан Гаррос-2018 осталось чуть больше недели. Хуан Мартин Дель Потро на своей странице в Твиттере сообщил о том, что может пропустить второй в сезоне турнир Большого Шлема из-за травмы:
18 травня 2018 р.
«Медицинское обследование выявило, что я получил растяжение паховых мышц в Риме. Я приступил к реабилитации и в ближайшие дни буду следить за развитием ситуации, чтобы понять, смогу ли сыграть на Ролан Гаррос».
Источник — Twitter
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