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Дель Потро может пропустить Ролан Гаррос

Аргентинец получил травму паха

  • 19.05.2018 15:15
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Getty Images. Хуан Мартин Дель Потро
© Getty Images. Хуан Мартин Дель Потро

До старта Ролан Гаррос-2018 осталось чуть больше недели. Хуан Мартин Дель Потро на своей странице в Твиттере сообщил о том, что может пропустить второй в сезоне турнир Большого Шлема из-за травмы:

«Медицинское обследование выявило, что я получил растяжение паховых мышц в Риме. Я приступил к реабилитации и в ближайшие дни буду следить за развитием ситуации, чтобы понять, смогу ли сыграть на Ролан Гаррос».

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Источник — Twitter

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