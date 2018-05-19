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Мария ШАРАПОВА: «Родившие теннисистки должны быть сеяными»

Россиянка выступила за изменения в турнирах

  • 19.05.2018 14:22
  • 1063 просмотров
  • 4 комментария
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Мария ШАРАПОВА: «Родившие теннисистки должны быть сеяными»
Россиянка Мария Шарапова выразила мнение, что теннисистки, возвращающиеся на корт после рождения ребенка, должны входить в число сеяных на турнирах серии «Большого шлема», если это позволял их рейтинг на момент приостановки карьеры.
 
«Это вызов и физически, и психологически. Это совсем другое отношение к путешествиям, эмоциям и физической нагрузке.
 
Теннис — индивидуальный вид спорта, но с рождением ребенка ты теряешь немного из этого, потому что появляется что-то, что намного важнее», — приводит слова Шараповой WTA Insider.
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Источник — WTA Insider

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Комментарии
    peter-sh
    online
      peter-sh, 19.05.2018 14:32
    +17
    А після того, як зловили за вживання допінгу, тенісист повинен на турнірах "Великого шолому" стартувати з кваліфікації незалежно від того, яке поточне місце він посідає у рейтингу.
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    B.Borg
    online
    B.Borg, 19.05.2018 14:40
    +4
    А после вторых родов сразу в третий круг. Кстати, теннисистов топ уровня, к которым. в тот момент относилась по рейтингу Шара, надо дисквалифицировать пожизненно, учитывая, их влияние на молодое поколение.
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    marko2020
    online
      marko2020, 19.05.2018 15:07
    +3
    Еще одна яжемать. То что ты родила - это сугубо твое личное дело
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    epikaey
    epikaey, 19.05.2018 15:11
    +1
    Если родила то заканчивай карьеру, с ребенком сиди, а не выдумывай правила
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