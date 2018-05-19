Мария ШАРАПОВА: «Родившие теннисистки должны быть сеяными»

Россиянка Мария Шарапова выразила мнение, что теннисистки, возвращающиеся на корт после рождения ребенка, должны входить в число сеяных на турнирах серии «Большого шлема», если это позволял их рейтинг на момент приостановки карьеры.
«Это вызов и физически, и психологически. Это совсем другое отношение к путешествиям, эмоциям и физической нагрузке.
Теннис — индивидуальный вид спорта, но с рождением ребенка ты теряешь немного из этого, потому что появляется что-то, что намного важнее», — приводит слова Шараповой WTA Insider.
Источник — WTA Insider
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