Мария ШАРАПОВА: «Родившие теннисистки должны быть сеяными»

Россиянка Мария Шарапова выразила мнение, что теннисистки, возвращающиеся на корт после рождения ребенка, должны входить в число сеяных на турнирах серии «Большого шлема», если это позволял их рейтинг на момент приостановки карьеры.

«Это вызов и физически, и психологически. Это совсем другое отношение к путешествиям, эмоциям и физической нагрузке.

Теннис — индивидуальный вид спорта, но с рождением ребенка ты теряешь немного из этого, потому что появляется что-то, что намного важнее», — приводит слова Шараповой WTA Insider.