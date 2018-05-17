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Серена УИЛЬЯМС: «Возвращаюсь, чтобы побеждать»

Экс-первая ракетка мира надеется на успешное возвращение в теннис

  • 17.05.2018 18:13
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Getty Images. Серена Уильямс
© Getty Images. Серена Уильямс

В начале весны Серена Уильямс вернулась в теннис после паузы, связанной с рождением дочери Олимпии. Американка заявила, что возвращается для того, чтобы снова побеждать:

«Мы с отцом всё ещё много говорим о теннисе. Он всегда на корте, когда я иду туда. Никто не любит теннис больше него.

Пару дней назад, когда я вышла на корт, он сказал: «Играй так и вновь станешь первой ракеткой мира». Я ответила: «Это единственная причина, по которой я всё ещё играю».

Я возвращаюсь в тур не просто участвовать в турнирах. Я возвращаюсь, чтобы побеждать. Хочу, чтобы Олимпия видела, что мама ещё очень хороша в теннисе».

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