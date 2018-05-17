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Мария ШАРАПОВА: «Я стала играть лучше»

Экс-первая ракетка мира довольна своей игрой

  • 17.05.2018 17:31
  • 429 просмотров
  • 2 комментария
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Getty Images. Мария Шарапова
© Getty Images. Мария Шарапова

Вчера во втором раунде крупного грунтового турнира в Риме Мария Шарапова обыграла Доминику Цибулкову со счетом 3:6, 6:4, 6:2.

Экс-первая ракетка мира отметила прогресс в своей игре:

«Я довольна теннисом, который демонстрирую в матчах с разными соперницами. Этот тип тенниса меня удовлетворяет. Думаю, это самое главное.

Я всегда была теннисисткой, которая хотела говорить своими действиями. Это важнее всего, в частности в карьере и спорте, для меня. Приятно, что сейчас я стала играть лучше».

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Комментарии
    sunichkin
    online
      sunichkin, 17.05.2018 17:37
    -2
    Молодець !!!
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    sunichkin
    online
      sunichkin, 17.05.2018 17:39
    -2
    Молодець !!! Гаврилову взути !!!
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