Мария ШАРАПОВА: «Я стала играть лучше»

Вчера во втором раунде крупного грунтового турнира в Риме Мария Шарапова обыграла Доминику Цибулкову со счетом 3:6, 6:4, 6:2.

Экс-первая ракетка мира отметила прогресс в своей игре:

«Я довольна теннисом, который демонстрирую в матчах с разными соперницами. Этот тип тенниса меня удовлетворяет. Думаю, это самое главное.

Я всегда была теннисисткой, которая хотела говорить своими действиями. Это важнее всего, в частности в карьере и спорте, для меня. Приятно, что сейчас я стала играть лучше».