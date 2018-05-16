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Рим. Шарапова в трех сетах переиграла Цибулкову

Экс-первая ракетка мира вышла в третий раунд Открытого чемпионата Италии

  • 16.05.2018 21:38
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Jimmie48 Photography. Мария Шарапова
© Jimmie48 Photography. Мария Шарапова

Российская теннисистка Мария Шарапова вышла в третий раунд грунтового турнира серии Premier 5 в Риме. В матче второго круга экс-первая ракетка мира в трех сетах одолела Доминику Цибулкову из Словакии.

Рим. Второй круг
Мария Шарапова (Россия) – Доминика Цибулкова (Словакия) – 3:6, 6:4, 6:2

Таким образом, счет личных встреч в противостоянии россиянки и словачки сравнялся – 3:3. Впервые они встретились на корте 10 лет назад в том же втором круге Рима. И тогда сильнее оказалась Шарапова в трех сетах, позже россиянка дошла до полуфинала.

В третьем круге Шарапова сыграет против Гарбинье Мугурусы или Дарьи Гавриловой.

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Источник — Sport.ua

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