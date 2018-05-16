Элина Свитолина – Дарья Касаткина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

17 мая на грунтовом турнире серии Premier 5 в Риме первая ракетка Украины Элина Свитолина проведет поединок третьего круга против россиянки Дарьи Касаткиной.



Матч будет сыгран первым запуском на Next Gen Арене. Время начала матча – 12:00 по Киеву.

Букмекеры отдают предпочтение Элине – 1,5, победа Дарьи оценена коэффициентом 2,8. Ранее теннисистки встречались 3 раза, украинка ни разу не проиграла. Последняя очная встреча состоялась в финале турнира серии Премьер в Дубае.

Во втором круге Свитолина переиграла Петру Мартич из Хорватии, Касаткина – Даниэль Коллинз из США.

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Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.