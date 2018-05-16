Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Рим. Касаткина обыграла Коллинз и вышла на Свитолину

Украинская теннисистка узнала соперницу по третьему кругу

  • 16.05.2018 15:03
  • 1566 просмотров
  • 9 комментария
Метки
Jimmie48 Photography. Дарья Касаткина
© Jimmie48 Photography. Дарья Касаткина

Российская теннисистка Дарья Касаткина стала соперницей Элины Свитолиной по третьему кругу грунтового турнира серии Premier 5 в Риме. В поединке второго раунда представительница РФ в двух сетах разобралась с американкой Даниэль Коллинз.

Рим. Второй круг
Дарья Касаткина (Россия) – Даниэль Коллинз (США) – 6:2, 6:3

Матч продолжался 1 час и 15 минут, Касаткина подала 1 эйс при 1 двойной ошибке и 79% первой подачи, а также реализовала 6 из 10 брейкпоинтов.

Напомним, Свитолина и Касаткина провели между собой 3 поединка, все завершились в пользу украинской теннисистки. Россиянка является ярко выраженным игроком защитного стиля, что очень подходит под стиль игры Элины.

15 мая Свитолина легко переиграла хорватку Мартич.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    sunichkin
    online
      sunichkin, 16.05.2018 15:14
    0
    Важка буде гра, но треба перемагати, удачі Еліні !!!
    Ссылка
    Dmitriy Odnol'ko
    online
      Dmitriy Odnol'ko, 16.05.2018 15:29
    +3
    Очень важно Элине защитить очки, сейчас она уже 7-я в рейтинге. Далее ролан гарос, она меньше теряет, а при удачном выступлении вернет себе топ 3)
    Ссылка
    Dmitriy Odnol'ko
    online
      Dmitriy Odnol'ko, 16.05.2018 15:36
    +1
    далее ТБШ -2000 Остапенко, -1300 Халеп, -780 Плишкова, -430 Гарсиа Свитолина и др. При этом по сетке Рима - Плишкова, а дальше Гарсиа. Надо обыгрывать их, когда на кону такие очки(Рим мастерс 1000очков) Очень сложный период у Элины. Если будут неудачи в Риме и на Ролан Гарос, то вылет с топ 10,а то и дальше(
    Ссылка
    v252
    online
      v252, 16.05.2018 15:46
    +1
    Плішкова мінус
    Ссылка
    Вадім Рубік
    online
      Вадім Рубік, 16.05.2018 15:47
    +1
    Dmitriy Odnol'ko, 16.05.2018 15:36
    далее ТБШ -2000 Остапенко, -1300 Халеп, -780 Плишкова, -430 Гарсиа Свитолина и др. При этом по сетке Рима - Плишкова, а дальше Гарсиа. Надо обыгрывать их, когда на кону такие очки(Рим мастерс 1000очков) Очень сложный период у Элины. Если будут неудачи в Риме и на Ролан Гарос, то вылет с топ 10,а то и дальше(
    Гарсія в іншій сітці,а Плішкова шено вилетіла від Саккарі
    Ссылка
    Вадім Рубік
    online
      Вадім Рубік, 16.05.2018 15:50
    +1
    Dmitriy Odnol'ko, 16.05.2018 15:36
    далее ТБШ -2000 Остапенко, -1300 Халеп, -780 Плишкова, -430 Гарсиа Свитолина и др. При этом по сетке Рима - Плишкова, а дальше Гарсиа. Надо обыгрывать их, когда на кону такие очки(Рим мастерс 1000очков) Очень сложный период у Элины. Если будут неудачи в Риме и на Ролан Гарос, то вылет с топ 10,а то и дальше(
    Чесно?мій прогноз на Францію,якщо непопадеться Сирена чи Шарапова в перших раундах Еліна мінімум буде в півфіналі,бо на грунті Еліна варіативна
    Ссылка
    Василий Лавренюк
    online
      Василий Лавренюк, 16.05.2018 15:51
    0
    Шо вона вимочила з суддівською вишкою)Але я навіть тут згідний з нею)
    Ссылка
    Yury Timoshenko
    online
    Yury Timoshenko, 16.05.2018 16:06
    +1
    молодец Плишкова ,судейки слепые на оба глаза слили Плишкову в наглую,месть не заставила себя долго ждать .
    Ссылка
    p2012u
    online
    p2012u, 16.05.2018 16:46
    0
    в конце 2017 Элина легко разбила касаткину. Посмотрим что будет в этот раз.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.