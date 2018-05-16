Рим. Касаткина обыграла Коллинз и вышла на Свитолину

Российская теннисистка Дарья Касаткина стала соперницей Элины Свитолиной по третьему кругу грунтового турнира серии Premier 5 в Риме. В поединке второго раунда представительница РФ в двух сетах разобралась с американкой Даниэль Коллинз.



Рим. Второй круг

Дарья Касаткина (Россия) – Даниэль Коллинз (США) – 6:2, 6:3



Матч продолжался 1 час и 15 минут, Касаткина подала 1 эйс при 1 двойной ошибке и 79% первой подачи, а также реализовала 6 из 10 брейкпоинтов.



Напомним, Свитолина и Касаткина провели между собой 3 поединка, все завершились в пользу украинской теннисистки. Россиянка является ярко выраженным игроком защитного стиля, что очень подходит под стиль игры Элины.

15 мая Свитолина легко переиграла хорватку Мартич.