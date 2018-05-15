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Рим. Свитолина переиграла Мартич и вышла в третий круг

Лучшая украинская теннисистка уверенно начала защиту титула на Открытом чемпионате Италии

  • 15.05.2018 21:40
  • 3196 просмотров
  • 18 комментария
Метки
Элина Свитолина, Петра Мартич, WTA Рим
© Элина Свитолина, Петра Мартич, WTA Рим

Первая ракетка Украины Элина Свитолина вышла в третий раунд грунтового турнира серии Premier 5 в Риме. В стартовом матче украинка оказалась сильнее представительницы Хорватии Петры Мартич.

Рим. Второй круг
Элина Свитолина (Украина) – Петра Мартич (Хорватия) – 6:1, 6:2

Свитолина вышла на матч очень заряженной, было видно, что сегодня она не даст себе слабины. Так и случилось: с первого гейма украинка начала играть исключительно на победу, у ее соперницы практически не было шансов. Поначалу хорватка сопротивлялась, пару раз неплохо укорачивала и отлично отрабатывала на задней линии. Также Мартич не слишком много ошибалась, но Свитолина сегодня играла больше в атакующий теннис, поэтому этот показатель был не столь важен. Отметим, что Петра имела 2 брейкпоинта в первом сете, но не смогла их реализовать, а вот концентрация Элина была на высоте - оба двойных брейкпоинта были реализованы.

В начале второго сета Мартич еще пыталась изменить ситуацию на корте, но украинка играла без спадов, несколько ее точных ударов полностью вывели хорватку из психологического равновесия. Вряд ли Мартич смирилась с поражением, но после 5 подряд выигранных геймов Свитолиной других вариантов как победа украинки уже не оставалось. Элина позволила сопернице заработать второе очко и взяла свою подачу под ноль.

Уверенная победа на старте не должна создавать ложные иллюзии. В третьем круге на Элину ждет встреча, скорее всего, с россиянкой Дарьей Касаткиной, которая в Мадриде проиграла только Квитовой (обыграв по ходу турнира Мугурусу).

Из приятного стоит отметить, что Свитолина обыграла Мартич с тем же счетом, с которым хорватка вчера выиграла у Цуренко.

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 15.05.2018 21:43
    +6
    Сегодня хорошо и спокойно. Отличная итоговая статистика. Мартич играла неплохо, но против такой Элины шансов у нее не было. Посмотрим, что будет дальше, в первую очередь в плане стабильности.
    Ссылка
    ancientgreek
    online
      ancientgreek, 15.05.2018 21:43
    +4
    Сьогодні блискуче, бо агресор. Дякую, Елічка. Мей зе форс бі віз ю)
    Ссылка
    vit-2
    online
      vit-2, 15.05.2018 21:44
    +5
    Усіх із перемогою Еліни. Класний матч від Світоліної ми побачили.

    Чекаємо на таку ж впевнену гру українки і в наступних раундах.
    Ссылка
    captain2009
    online
      captain2009, 15.05.2018 21:45
    0
    Хейтеры, ау! Куда попрятались? Ну, вы и теперь будете утверждать, что ничего у Элины не меняется? А, ну да, это же Мартич никакая сегодня, верно? ))
    Ссылка
    vit-2
    online
      vit-2, 15.05.2018 21:45
    0
    Окреме спасибі Еліні за дежавю-вендетту за Лесю: Еліна винесла хорватку точно з таким же рахунком, як Мартіч обіграла Цуренко.
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    travkin
    online
    travkin, 15.05.2018 21:47
    +3
    Просто отличное разнообразие в атаке сегодня было. Ну и ошибок минимум. Вот и весь залог успеха)))) всех с победой
    Ссылка
    Oleg Oleschenko
    online
      Oleg Oleschenko, 15.05.2018 21:47
    +1
    Молодець! Хай щастить!
    Ссылка
    Вадім Рубік
    online
      Вадім Рубік, 15.05.2018 21:51
    -1
    Була така чуйка,що сьодні Еліна зла буде,агресивна гра і дуже замітне схуднення видна поява легкості,навіть в програних матчах Еліна грала непогано
    Ссылка
    alex8-48
    online
    alex8-48, 15.05.2018 21:53
    +1
    Наконец-то Элина показала умный теннис.Не к чему было прицепиться,всё было на высшем уровне.
    Ссылка
    misha-ivanovi4
    online
      misha-ivanovi4, 15.05.2018 21:53
    +1
    Элина молодец! Спасибо!
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    SOLOMON777
    online
      SOLOMON777, 15.05.2018 21:59
    +1
    Спасибо Элина!!! Супер!
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    ghjcnj
    online
      ghjcnj, 15.05.2018 22:03
    0
    в одну калитку
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    Andy Chak
    online
      Andy Chak, 15.05.2018 22:13
    -3
    Сегодня супер, но с Касаткой будет совсем другая игра. Там агрессор еще тот, поэтому надо снова играть первым номером, посмотрим удастся ли это нашей Эле)))
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    Ваня Прилуцький
    online
      Ваня Прилуцький, 15.05.2018 22:43
    +1
    Всіх вітаю в перемозі Еліни, як на мою думку Еліна починає набирати форму готуючись до важливого старту на РГ, це мабуть її головна ставка і тому вона не дуже себе показала на попередніх турнірах, хоча грала непогано.
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    rocky14232
    online
      rocky14232, 15.05.2018 22:46
    -1
    Свитолина - лучшая теннисистка мира!!!
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 15.05.2018 22:46
    0
    Andy Chak, 15.05.2018 22:13
    Сегодня супер, но с Касаткой будет совсем другая игра. Там агрессор еще тот, поэтому надо снова играть первым номером, посмотрим удастся ли это нашей Эле)))
    Касаткіна це типовий захисний теніс, який побудований на помилках суперниці, по-друге Касаткіній ще треба пройти Коллінс
    Ссылка
    Katerynyuk
    online
      Katerynyuk, 15.05.2018 23:00
    0
    Хейтери "перевзулись" на ходу))
    Ссылка
    Вадім Рубік
    online
      Вадім Рубік, 15.05.2018 23:12
    0
    Andy Chak, 15.05.2018 22:13
    Сегодня супер, но с Касаткой будет совсем другая игра. Там агрессор еще тот, поэтому надо снова играть первым номером, посмотрим удастся ли это нашей Эле)))
    Да ладно пивний животик(Касаткіна)вже два рази Еліні летіла два рази без шансів,бо дуже удобна
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