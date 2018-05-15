Рим. Свитолина переиграла Мартич и вышла в третий круг

Первая ракетка Украины Элина Свитолина вышла в третий раунд грунтового турнира серии Premier 5 в Риме. В стартовом матче украинка оказалась сильнее представительницы Хорватии Петры Мартич.



Рим. Второй круг

Элина Свитолина (Украина) – Петра Мартич (Хорватия) – 6:1, 6:2

Свитолина вышла на матч очень заряженной, было видно, что сегодня она не даст себе слабины. Так и случилось: с первого гейма украинка начала играть исключительно на победу, у ее соперницы практически не было шансов. Поначалу хорватка сопротивлялась, пару раз неплохо укорачивала и отлично отрабатывала на задней линии. Также Мартич не слишком много ошибалась, но Свитолина сегодня играла больше в атакующий теннис, поэтому этот показатель был не столь важен. Отметим, что Петра имела 2 брейкпоинта в первом сете, но не смогла их реализовать, а вот концентрация Элина была на высоте - оба двойных брейкпоинта были реализованы.

В начале второго сета Мартич еще пыталась изменить ситуацию на корте, но украинка играла без спадов, несколько ее точных ударов полностью вывели хорватку из психологического равновесия. Вряд ли Мартич смирилась с поражением, но после 5 подряд выигранных геймов Свитолиной других вариантов как победа украинки уже не оставалось. Элина позволила сопернице заработать второе очко и взяла свою подачу под ноль.

Уверенная победа на старте не должна создавать ложные иллюзии. В третьем круге на Элину ждет встреча, скорее всего, с россиянкой Дарьей Касаткиной, которая в Мадриде проиграла только Квитовой (обыграв по ходу турнира Мугурусу).

Из приятного стоит отметить, что Свитолина обыграла Мартич с тем же счетом, с которым хорватка вчера выиграла у Цуренко.