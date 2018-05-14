Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Рим. Мартич обыграла Цуренко и вышла на Свитолину

Вторая ракетка Украины начинает грунтовый сезон двумя поражениями

  • 14.05.2018 14:09
  • 655 просмотров
  • 2 комментария
Метки
Getty Images. Леся Цуренко
© Getty Images. Леся Цуренко

Украинская теннисистка Леся Цуренко проиграла стартовый поединок на турнире серии Premier 5 в Риме. В матче первого круга украинка в двух сетах уступила хорватке Петре Мартич (№36 WTA).

Рим. 1-й круг
Леся Цуренко (Украина) – Петра Мартич (Хорватия) – 1:6, 2:6

Несмотря на, казалось бы, разгромный счет поначалу на корте была конкурентная борьба. Цуренко регулярно создавала проблемы сопернице на ее подаче, а вот с реализацией брейкпоинтов сегодня было туго. Хотя и у Мартич с эти были проблемы, но она взяла количеством.

После проигранного первого сета 1:6 Леся попробовала навязать борьбу в начале второго, но снова ей чего-то не хватало, почти все важные розыгрыши оставались  за хорваткой. После счета 0:3 во второй партии теннисистки уже откровенно доигрывали матч, результат был для всех понятен.

Для Леси это поражение стало вторым на грунте в текущем сезоне и что делать с такой игрой дальше пока не ясно.

Во втором круге Мартич сыграет в Элиной Свитолиной, которая сегодня размялась в поединке парного разряда.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Stanislav Matusevych
      Stanislav Matusevych, 14.05.2018 14:18
    +4
    Сегодня даже не смотрел игру, все было очевидно еще до матча. А вот сможет ли Элина справиться с Мартич, большой вопрос. Помню их прошлогоднюю игру в 4-м круге РГ, когда Свитолина была за два мяча от поражения, но смогла победить. Сегодня Мартич вновь в хорошей форме, а Элина - наоборот. Если в прошлом году была уверенность, что Свитолина обыграет любую соперницу второго эшелона, то сейчас такого нет.
    Ссылка
    alex8-48
    online
    alex8-48, 14.05.2018 15:05
    0
    Stanislav Matusevych, 14.05.2018 14:18
    Сегодня даже не смотрел игру, все было очевидно еще до матча. А вот сможет ли Элина справиться с Мартич, большой вопрос. Помню их прошлогоднюю игру в 4-м круге РГ, когда Свитолина была за два мяча от поражения, но смогла победить. Сегодня Мартич вновь в хорошей форме, а Элина - наоборот. Если в прошлом году была уверенность, что Свитолина обыграет любую соперницу второго эшелона, то сейчас такого нет.
    Если делать выводы по счету,то может показаться,что Олеся проиграла по всем статьям,но на самом деле в каждом гейме была равная борьба,было много брейков и только в их концовках
    Олеси не удавалось дожать соперницу. Учитывая счет,может это странно звучит,но Цуренко показала боевой теннис-побольше бы мастерства и она додавила бы Матрич.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.