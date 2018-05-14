Рим. Мартич обыграла Цуренко и вышла на Свитолину

Украинская теннисистка Леся Цуренко проиграла стартовый поединок на турнире серии Premier 5 в Риме. В матче первого круга украинка в двух сетах уступила хорватке Петре Мартич (№36 WTA).
Рим. 1-й круг
Леся Цуренко (Украина) – Петра Мартич (Хорватия) – 1:6, 2:6
Несмотря на, казалось бы, разгромный счет поначалу на корте была конкурентная борьба. Цуренко регулярно создавала проблемы сопернице на ее подаче, а вот с реализацией брейкпоинтов сегодня было туго. Хотя и у Мартич с эти были проблемы, но она взяла количеством.
После проигранного первого сета 1:6 Леся попробовала навязать борьбу в начале второго, но снова ей чего-то не хватало, почти все важные розыгрыши оставались за хорваткой. После счета 0:3 во второй партии теннисистки уже откровенно доигрывали матч, результат был для всех понятен.
Для Леси это поражение стало вторым на грунте в текущем сезоне и что делать с такой игрой дальше пока не ясно.
Во втором круге Мартич сыграет в Элиной Свитолиной, которая сегодня размялась в поединке парного разряда.
Источник — Sport.ua
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Олеси не удавалось дожать соперницу. Учитывая счет,может это странно звучит,но Цуренко показала боевой теннис-побольше бы мастерства и она додавила бы Матрич.
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