Рим. Мартич обыграла Цуренко и вышла на Свитолину

Если делать выводы по счету,то может показаться,что Олеся проиграла по всем статьям,но на самом д...

15:05 — korrdon

В Динамушку вернется)

15:01 — Denis Kryvulski

"который не впечатлил" - интересно что он должен был сделать за один сезон?? Защита - д...

14:59 — SunnyKZ

Для Андрея перемены к лучшему.. В любой нормальной команде не затеряется бы , а в том что борусия...