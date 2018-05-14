Рим. Свитолина и Савчук завершили борьбу в парном разряде

Украинские теннисистки Элина Свитолина и Ольга Савчук прекратили борьбу в парном разряде турнира серии Premier 5 в Риме. В матче первого круга украинский дуэт в двух сетах уступил паре Ракель Атаво / Анна-Лена Грёнефельд.
Рим. Первый круг парного разряда
Элина Свитолина / Ольга Савчук – Ракель Атаво / Анна-Лена Грёнефельд – 1:6, 1:6
Матч оказался разминочным для сильной немецко-американской пары, а Свитолина в условиях, близких к боевым, опробовала покрытие в Риме.
Пара Атаво / Грёнефельд во втором круге сыграет против победительниц матча Крейчикова / Синякова – Киз / В. Уильямс.
Источник — Sport.ua
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