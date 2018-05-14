Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Рим. Свитолина и Савчук завершили борьбу в парном разряде

Украинская пара без особого сопротивления уступила дуэту Ракель Атаво / Анна-Лена Грёнефельд

  • 14.05.2018 13:14
  • 407 просмотров
  • 0 комментария
Метки
Getty Images. Элина Свитолина и Ольга Савчук
© Getty Images. Элина Свитолина и Ольга Савчук

Украинские теннисистки Элина Свитолина и Ольга Савчук прекратили борьбу в парном разряде турнира серии Premier 5 в Риме. В матче первого круга украинский дуэт в двух сетах уступил паре Ракель Атаво / Анна-Лена Грёнефельд.

Рим. Первый круг парного разряда
Элина Свитолина / Ольга Савчук – Ракель Атаво / Анна-Лена Грёнефельд – 1:6, 1:6

Матч оказался разминочным для сильной немецко-американской пары, а Свитолина в условиях, близких к боевым, опробовала покрытие в Риме.

Пара Атаво / Грёнефельд во втором круге сыграет против победительниц матча Крейчикова / Синякова – Киз / В. Уильямс.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.